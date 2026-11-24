Scopri le uscite discografiche previste per il 2026, dai nuovi album di Rkomi e Levante alle celebrazioni di Gianna Nannini e Renato Zero.

Il panorama musicale italiano si prepara a un ciclo di rilascio intensivo che culminerà con la grande parentesi del Festival di Sanremo, un evento che inevitabilmente condiziona i tempi e le strategie del settore. L'industria discografica sta strutturando una serie di uscite strategiche nei mesi precedenti la competizione canora, approfittando dei palazzetti da riempire e dei tour autunnali per massimizzare la visibilità. Questa guida analizza i dettagli delle prossime pubblicazioni, distinguendo tra certezze di classifica e retroscena ancora in via di definizione.

Pianificazione strategica del calendario 2026

Il ciclo di lancio dei dischi è stato orchestrato per anticipare la fase più calda della stagione musicale, con uscite chiave distribuite tra settembre, ottobre e novembre 2026. Questa pianificazione mira a consolidare la popolarità degli artisti prima che l'attenzione del pubblico si sposti interamente sulle attese sanremesi. I concerti dei big rappresentano il motore principale di questa strategia, con artisti che sfruttano i trent'anni di carriera o i ritorni su palchi iconici come San Siro per rafforzare il legame con il fanbase.

Also read PNRR Sanità 2026: Ritardi e Diseguaglianze nelle Case della Comunità

Novità discografiche di Rkomi e Levante

Una delle uscite più anticipate del periodo è il quarto EP di Rkomi, intitolato "La Cura Per Me", pubblicato il 9 ottobre 2026 da Island Records. Questo progetto celebra i dieci anni dall'esordio del cantautore, con il disco originale uscito il 7 novembre 2025. La pubblicazione include diversi brani inediti scritti personalmente dall'artista, affiancati da brani già noti presentati in versione live, offrendo una rilettura intima del percorso artistico dei primi dieci anni di carriera.

Nello stesso periodo, Levante porta avanti la narrazione del suo sesto album in studio, un progetto intimo e profondo che la costringe a scavare nelle sue radici personali. L'artista siciliana esplora temi legati all'amore e al rapporto con il padre, creando un racconto che rappresenta un ritorno alle origini dopo anni di produzione musicale. La struttura narrativa dell'album è stata concepita per offrire una vulnerabilità rara, distanziandosi dalle tematiche più commerciali per abbracciare una confessione diretta.

Advertisement

Celebrazioni e ritorni storici: Gianna Nannini e Elisa

Gianna Nannini segnala il nuovo capitolo del suo progetto "Giannagold" con l'uscita di "Meraviglioso errore", scritta insieme a Brunori Sas e Dimartino. Questo singolo apre la strada a una campagna biennale dedicata ai cinquant'anni dalla prima pubblicazione dell'album omonimo nel 1976, che l'ha consacrata come la rocker europea per eccellenza. Il progetto prevede una speciale riedizione numerata e limitata su vinile splatter oro/nero, arricchita da un commento dedicato e una card autografata, per celebrare un percorso durato mezzo secolo.

Anche Elisa celebra un traguardo significativo, approdando a San Siro per la prima volta nella sua carriera dopo l'uscita del nuovo album il 4 settembre. Il disco, composto da 14 tracce, fonde sonorità rap e country, esplorando temi come la famiglia e la paternità attraverso brani come quello dedicato al figlio Nicolas di nove anni. La canzone riflette su come la generazione successiva abbia cambiato la prospettiva futura, spostando l'attenzione dal "cosa faccio dopo" al "cosa rimane dopo di me", un tema centrale per il suo rinnovamento artistico.

Ritorni contemporanei: Rocco Hunt, Clementino e Palazzoli

Il duo formato da Rocco Hunt e Clementino annuncia il primo album collaborativo, pubblicato il 6 novembre 2026 per Epic Records e Sony Music Italy. Il progetto raccoglie 15 tracce che celebrano quindici anni di amicizia e la cultura hip hop campana. Questa uscita arriva dopo il successo dello scorso anno con "Santana Money Gang" feat. Shiva, che ha venduto oltre 150.000 copie, consolidando la posizione dei due artisti nel panorama rap italiano e preparando il terreno per un ritorno sui palchi con grande successo di vendite.

Palazzoli, il grande cantautore, annuncia il suo nuovo progetto dal titolo "Le mie radici", in uscita il 4 dicembre. L'album consiste in 18 personali interpretazioni di storici capolavori della musica internazionale, segnando un tributo alla sua ispirazione globale. Questa decisione arriva a tre mesi dalla conclusione del tour più importante della sua carriera, registrando un nuovo e netto capitolo nel suo percorso artistico che lo porta a reinterpretare brani che hanno influenzato la sua vocazione.

Advertisement

Altre uscite e il ritorno alla normalità

Cicale, il settimo album di inediti di Cicale, è previsto per il 18 settembre, con il singolo "Detto tra noi" come apripista radiofonico. L'artista esplora la metafora dell'insetto che vive sotto terra per diciassette anni per una sola stagione di luce, riflettendo sulla superficialità del giudizio pubblico e sulla resilienza artistica. Similmente, Paola Turci torna con un nuovo disco pubblicato il 2 ottobre per BMG, il suo sesto album in studio e il primo progetto di inediti a sette anni da "Viva da morire" del 2019, confermando la sua presenza stabile nella scena pop italiana.

La band campione d'incassi per i biglietti dei live torna con "Replay", un disco che comprende 12 brani nati dalla riflessione su quali momenti della vita trentenne verrebbero inseriti in una sequenza video riassuntiva. Infine, si annuncia il ritorno di Baglioni e di Annalisa a San Siro, eventi che contribuiscono a rendere questi mesi i più dinamici dell'industria, in attesa della grande parentesi sanremese che detterà i tempi definitivi della stagione musicale successiva.