Novità nell’esame di maturità, la formula del colloquio e il ritorno al passato

Nuove disposizioni introdotte dal decreto legge n. 127, convertito in legge 164, per l’esame di maturità. Ritorno alla denominazione di Esame di Maturità, novità nel colloquio e valutazione del livello di maturazione

Fra un mese esatto c’è la prima prova scritta quella di italiano, uguale per tutte le scuole, il giorno successivo c’è la prova di indirizzo e quindi dall’orale.

Da quest’anno obbligatorio. membro del direttivo dell’Associazione degli Italianisti, insegnante in licei romani, tutor coordinatrice dei Percorsi di formazione iniziale dei docenti per la Sapienza, università di Roma, si occupa di formazione anche attraverso la casa editrice Loescher ed è la nostra guida alla scoperta del nuovo esame che vuole valutare anche la maturità degli alunni. La nuova formula introdotta dal decreto legge n. 127 (7/9/2025), convertito nella legge 164 (30 ottobre 2025), apporta alcuni significativi cambiamenti nell’esame conclusivo della media superiore.

L’aspetto più ‘mediatico’, se così si può dire, è il ritorno alla denominazione di Esame di Maturità (non più di Stato).

‘Ritorno’ perché, prima che il ministro Berlinguer introducesse nel 1997 la definizione di Esame di Stato, il nome ufficiale, coniato nel 1923 dal ministro Giovanni Gentile, era quello di ‘Esame di Maturità’, destinato a resistere nel sentire comune fino ad oggi. La nuova formula avvicina l’esame al passato, l’esame anni Novanta con due materie all’orale sulle quattro uscite?

La nuova formula del colloquio nasce con la volontà di superare il famoso documento che le Commissioni proponevano agli studenti, chiamati da lì ad articolare dei percorsi pluri e interdisciplinari: formula da più parti criticata. favorire una maggiore concentrazione sui saperi e sui linguaggi specifici, anche se questo non esclude affatto collegamenti e raccordi tra le materie,A maggior ragione, considerando che tra gli aspetti che le Commissioni sono chiamate a valutare nel colloquio figura proprio la capacità di collegamento





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