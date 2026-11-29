Scopri tutte le uscite previste per dicembre 2026 su Paramount+. Dal thriller criminale ispirato a fatti reali alle serie animate e le nuove produzioni comiche italiane della piattaforma di streaming.

Il catalogo di Paramount+ subirà una significativa espansione con l'arrivo del mese di dicembre 2026, aggiungendo titoli di forte impatto che spaziano dai thriller psicologici alle serie animate di lunga tradizione. La piattaforma di streaming ha confermato diverse uscite che mirano a diversificare l'offerta in preparazione alla stagione invernale, garantendo intrattenimento di alta qualità per un pubblico eterogeneo. Tra le novità più attese figurano produzioni originali basate su storie vere, rivisitazioni di franchise storici e reality show con la partecipazione di volti noti del panorama televisivo italiano.

Crimine e Truffa: La Storia di Hamish McLaren

La piattaforma introduce una serie drammatica ispirata alla vicenda reale di un truffatore e delle sue vittime, che si sono unite per smascherare una rete criminale transcontinentale. Il protagonista della narrazione è Hamish McLaren, interpretato da Dominic Cooper, un individuo che fa ritorno in Australia dal Canada con l'unico intento di riconquistare il proprio territorio di influenza precedente. La sua attenzione si concentra su Bec, interpretata da Claire van der Boom, una madre single e divorziata con tre figli, la quale ha accesso a un patrimonio familiare considerevole che diventa la preda ideale.

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La trama si evolve quando Bec inizia a rilevare incongruenze nel racconto del nuovo amante e ne osserva i comportamenti sospetti, portando i suoi dubbi personali ad amplificarsi. Questa intuizione scatena la scoperta di una vasta rete di inganni che si estende attraverso più continenti, un'operazione fraudolenta che si stima abbia generato debiti e perdite per un ammontare superiore ai 70 milioni di dollari. Il cast include nomi prestigiosi come Simone Kessell, William McKenna, Kate Jenkinson, Marta Dusseldorp e John Howard, sotto la direzione di Jeffrey Walker e la creazione di Adam Zwar per conto di Hoodlum Entertainment e CBS Studios.

Garfield Torna: La Serie Animata 2D su Paramount+

Una delle aspettative maggiori per questo periodo è il ritorno del felino più famoso della storia della striscia, che conquista ora lo schermo con una nuova serie animata originale prodotta in tecnica 2D. Il titolo vede i protagonisti Garfield e il suo proprietario Jon Arbuckle trasferirsi in una grande metropoli, dove si trovano circondati da un cast colorito di vecchie conoscenze e nuovi personaggi eccentrici. La produzione, nata da Nickelodeon Animation Studios, mantiene intatte le caratteristiche principali della celebre striscia di Jim Davis, preservando il sarcasmo, l'egoismo e la pigrizia senza rimorsi del personaggio.

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La serie si sviluppa attraverso avventure assurde e situazioni esilaranti, dove Garfield affronta la vita con la sua tipica indifferenza, sia che stia cacciando il prossimo pasto, sia che cerchi di evitare ogni responsabilità domestica. Tra umorismo tagliente e la presenza costante delle lasagne, il gatto vive a modo suo, imponendo la sua volontà in un mondo che non intende lasciarlo in pace. La produzione è guidata dai produttori esecutivi Dave H. Johnson e John Trabbic III, garantendo una narrazione che riflette l'essenza del personaggio: il mondo è suo e gli altri ci vivono e basta.

Comicità e Competizione: La Sfida dei Comici Italiani

La comicità italiana sale sul ring in un format che trasforma l'improvvisazione in una vera e propria competizione a squadre, con la conduzione di Diletta Leotta e Costantino della Gherardesca. Ogni episodio vede i comici sfidarsi in prove sempre diverse che mettono alla prova la loro creatività e il talento naturale, intrecciando colpi di scena, ospiti a sorpresa e special guest internazionali. Il vincitore di ogni round viene decretato direttamente dal pubblico presente in studio, che vota in tempo reale fino a coronare la squadra campione del torneo.

A guidare le due squadre contendenti ci sono Daniele Tinti e Stefano Rapone, due stand-up comedian di spicco della scena attuale e conduttori del podcast comedy più seguito e amato del panorama nazionale, intitolato "Tintoria". In ogni puntata, i capitani dovranno scegliere i loro membri da una rosa di dodici comici selezionati tra i talenti più promettenti. La rosa include nomi come Francesco Arienzo, Serena Bongiovanni, Davide Calgaro, Martina Catuzzi, Marco Ceccotti, Vincenzo Comunale, Carmine Del Grosso, Francesco Fanucchi, Giorgia Fumo, Roberto Lipari, Beatrice Rigillo e Yoko Yamada.

Gangster e Thriller: Nuove Produzioni Drammatiche

Il catalogo si arricchisce di narrative intense con storie come quella di Lee Washington, un navigato gangster di New Orleans che si trasferisce a Frisco in Texas, scoprendo un paradiso per chi vive di espedienti dietro la facciata perfetta della provincia americana. Con l'aiuto di un giovane protetto ambizioso, un autista fedele e una rete di soci eccentrici, Lee trasforma piccoli traffici locali in un business imperiale. Man mano che la sua influenza cresce, anche i rischi aumentano, costringendolo a mantenere sempre un passo avanti rispetto alle forze dell'ordine e ai rivali.

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Il cast si completa con Asa Germann nel ruolo di Teddy, un brillante ex studente che diventa il protetto di Lee; Kai Caster come Keith, il cortese parcheggiatore del Sandman Hotel; e le cheerleader London e Avery, interpretate da Lilah Pate e Savanna Gann, reclutate per il loro fascino. Sylvester Stallone appare inoltre in una partecipazione speciale in questa storia di espansione criminale. In alternativa, gli amanti dei thriller aderiscono a The Day, un'opera di Jonas Geirnaert e Julie Mahieu, scritta da Ben Harris e Jesse O'Mahoney, con Minnie Driver, Luca Pasqualino e Louisa Harland.

Questa serie racconta un heist ad alta tensione consumatosi nell'arco di una singola giornata, iniziando con la prospettiva delle forze dell'ordine guidate dalla negoziatrice Sylvia "Vox" Voxley. Mentre la polizia affronta l'assedio e la pressione per salvare gli ostaggi, la narrazione si riavvolge, portando lo spettatore all'interno della banca per rivivere gli eventi attraverso gli occhi dei rapinatori e degli ostaggi. La regia affidata ai fratelli Andy e Ryan Tohill crea un'atmosfera di tensione costante che tiene incollato l'audience fino alla conclusione.