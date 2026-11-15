NTSB: Guasto sterzo petroliera Atlantic Asphalt collisione New Orleans

L'NTSB conferma guasto sterzo nella petroliera Atlantic Asphalt responsabile della collisione con la nave passeggeri American Cruise Lines a New Orleans il 13 novembre 2026.

La petroliera Atlantic Asphalt, protagonista di una grave collisione marittima avvenuta a New Orleans il 13 novembre 2026, ha subito un malfunzionamento critico del sistema di direzione. Tale malfunzionamento, definito dagli investigatori un "guasto al sistema di governo", è stato identificato come l'elemento chiave nell'incidente che ha coinvolto anche una nave passeggeri della American Cruise Lines.

Le indagini condotte dal National Transportation Safety Board (NTSB) hanno portato alla luce questa informazione cruciale durante le analisi tecniche del weekend. Gli funzionari dell'agenzia governativa degli Stati Uniti hanno confermato ufficialmente che la nave cisterna ha perso il controllo della prua poco prima dell'impatto con la struttura ormeggiata.

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Indagini dell'NTSB sull'incidente marittimo

Gli investigatori dell'NTSB stanno lavorando intensamente sul luogo dello scontro tra la petroliera e la nave passeggeri di lusso attraccata nel porto di New Orleans. L'agenzia ha dichiarato che al momento non è ancora possibile determinare la causa esatta che ha provocato il guasto allo sterzo della Atlantic Asphalt. Questa lacuna informativa rende ancora più urgente la necessità di raccogliere i dati tecnici dai registri di bordo.

Il National Transportation Safety Board ha inviato un team di emergenza composto da specialisti in sicurezza dei trasporti per analizzare ogni aspetto dell'accaduto. Il personale addetto ai soccorsi è rimasto attivo sulla scena per garantire la sicurezza delle acque e coordinare le operazioni di pulizia e valutazione dei danni strutturali.

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Dettagli sulla nave cisterna e sul battello

La nave coinvolta nell'incidente è la Atlantic Asphalt, una petroliera che trasportava carichi petroliferi lungo il Mississippi. La nave passeggeri era la American Cruise Lines, un battello a ruote di lusso che si trovava ormeggiato nel punto esatto in cui la petroliera ha perso il controllo. La collisione ha causato danni significativi alla nave turistica e ha creato una situazione di emergenza nel centro della città.

Le autorità locali hanno dovuto chiudere temporaneamente le attività portuali per permettere alle squadre di recupero di intervenire in sicurezza. La presenza di combustibile e le strutture danneggiate hanno richiesto un'attenzione particolare da parte dei vigili del fuoco e delle guardie costiere per prevenire incidenti secondari o inquinamento ambientale.

Conseguenze e prossimi passi dell'indagine

L'incidente ha sollevato questioni importanti riguardo alla manutenzione delle navi cisterné e alla sicurezza della navigazione nel fiume Mississippi. L'NTSB continuerà le sue indagini per comprendere se il guasto allo sterzo sia dovuto a un errore meccanico, a un difetto di progettazione o a un errore umano. La pubblicazione del rapporto finale richiederà tempo, ma i risultati saranno fondamentali per prevenire futuri disastri simili.

I responsabili della American Cruise Lines hanno espresso preoccupazione per la sicurezza dei passeggeri e per l'impatto economico sulla loro attività. La città di New Orleans sta valutando le misure necessarie per ripristinare la normalità nel traffico fluviale e garantire che le normative di sicurezza siano rispettate da tutte le compagnie marittime. La collaborazione tra l'NTSB e le autorità locali continuerà fino alla completa risoluzione del caso.