Il brand Numb Wear di Simone Berveglieri è sotto accusa per l'uso improprio di certificazioni tessili e irregolarità in un concorso. Le verifiche rivelano la mancanza di autorizzazioni ufficiali.

Il marchio di abbigliamento Numb Wear, fondato dall'imprenditore modenese Simone Berveglieri, è al centro di una polemica relativa alla veridicità delle certificazioni ambientali e di sicurezza esposte sulla propria piattaforma e-commerce. L'inchiesta, avviata dal pubblicitario e creator Andrea Pirrone, ha portato alla luce discrepanze tra le dichiarazioni di conformità pubblicate online e i registri ufficiali degli enti certificatori internazionali.

Le certificazioni tessili contestate e le verifiche ufficiali

L'indagine si è concentrata sui loghi di standard internazionali come Oeko-Tex Standard 100, Global Organic Textile Standard (Gots), Reach, Pfoa Free, Global Recycled Standard e Leather Working Group, presenti nelle schede prodotto e nelle email di recupero carrello del sito www.numb-wear.it. Questi marchi dovrebbero garantire l'assenza di sostanze nocive, l'uso di materiali riciclati o lavorazioni sostenibili delle pelli.

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Tuttavia, l'acquisto di un capo di abbigliamento ha rivelato l'assenza di etichette o codici identificativi per verificare tali certificazioni. Il link per scaricare il certificato Oeko-Tex sul sito rimandava a una dichiarazione intestata alla fornitrice Italiana Tessuti srl, priva di codice identificativo, ente di analisi ed elenco dei tessuti coperti. Pirrone ha contattato direttamente gli enti per confermare la posizione del brand.

Oeko-Tex e Centrocot, l'unico istituto autorizzato in Italia per lo Standard 100, hanno comunicato per iscritto che nei loro sistemi non risultano certificati intestati né a Numb né a Italiana Tessuti srl. Gli enti hanno definito il documento pubblicato come un "uso improprio del marchio", trasmettendo la segnalazione ai propri uffici legali.

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Anche Icea, organismo certificatore per lo standard Gots, ha confermato che Numb non compare nel database ufficiale. Il registro segnala soltanto Italiana Tessuti srl per il commercio di tessuti non finiti. Icea ha chiarito che la certificazione del tessuto non si trasferisce automaticamente al capo finito senza una tracciabilità tramite Transaction Certificate e con lavorazioni eseguite da aziende certificate.

Le dichiarazioni di Simone Berveglieri e le conseguenze legali

Secondo Andrea Pirrone, l'utilizzo di marchi di qualità senza autorizzazione per incentivare gli acquisti configura una violazione degli articoli 21 e 23 del Codice del consumo sulle pratiche commerciali ingannevoli. Il fondatore di Numb, Simone Berveglieri, è stato contattato telefonicamente prima della pubblicazione dell'inchiesta.

Berveglieri ha ammesso che il fondatore di Numb ha affermato di aver pubblicato i loghi "ingenuamente", sostenendo di aver ricevuto l'autorizzazione per Oeko-Tex dal fornitore. Sul fronte del concorso a premi, ha rimandato la responsabilità al proprio team e ha ammesso che il contest "potrebbe non essere stato registrato secondo le norme di legge".

Subito dopo la telefonata, ogni riferimento alle certificazioni è stato rimosso dal sito web di Numb. Berveglieri ha respinto l'accusa di malafede, spiegando che Numb acquista tessuti certificati dai propri fornitori e che l'azienda ha deciso di caricare quelle certificazioni per valorizzare i capi.

"Sul sito era stato spiegato di me***da e questo è stato l'errore", ha dichiarato, precisando che la stessa svista si è ripetuta sul sito web, in una email e in un'inserzione pubblicitaria. Pur attribuendo lo sbaglio a collaboratori esterni e dipendenti, Berveglieri si è assumito la responsabilità delle azioni compiute.

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Cosa accade nel settore e le prossime verifiche del mercato

L'incidente ha coinvolto anche il noto opinionista Fabio Caressa, che ha definito l'Italia un paese di vecchi e ha sottolineato l'importanza di dare possibilità ai giovani. La vicenda ha attirato l'attenzione del pubblico sui meccanismi di certificazione tessile e sulla trasparenza nelle comunicazioni commerciali online.

Berveglieri ha chiesto scusa per quello che definisce un "errore madornale" e un "mega malinteso strumentalizzato male". Nel filmato di risposta, ha sostenuto di aver rimosso i contenuti errati già dieci giorni prima su segnalazione interna.

La polemica, ribattezzata 'EtichettaGate', evidenzia la necessità di una maggiore chiarezza nelle certificazioni e nella trasparenza verso i consumatori. L'assenza di codici verificabili sui prodotti acquistati ha generato sfiducia nella correttezza delle pratiche aziendali.

Le azioni intraprese dagli enti certificatori e le dichiarazioni delle parti coinvolte aprono un dibattito sulla responsabilità delle aziende nella comunicazione delle proprie certificazioni. Il caso Numb Wear potrebbe servire da monito per altre realtà che operano nel settore della moda e dell'abbigliamento online.