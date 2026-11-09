Nunzia De Girolamo: Berlusconi, Boccia e la lotta contro il maschilismo

Nunzia De Girolamo racconta il legame con Silvio Berlusconi, la relazione con Francesco Boccia e la sua visione sul maschilismo italiano e la politica.

Nunzia De Girolamo, ex deputata di Forza Italia e attuale giornalista e conduttrice televisiva, offre uno spaccato approfondito sulla sua carriera politica e personale. La politica di centrodestra sottolinea come l'Italia resti un Paese tendenzialmente maschilista, sia nell'ottica maschile che in quella femminile. La sua riflessione tocca anche il rapporto speciale con Silvio Berlusconi e le dinamiche personali con il marito Francesco Boccia.

Il legame con Silvio Berlusconi

De Girolamo rivela che Silvio Berlusconi le rivolgeva spesso l'invito a lavorare in Mediaset. Durante i loro scambi telefonici dopo la fine della sua attività politica, il leader di Forza Italia le faceva i complimenti per il suo percorso televisivo. Berlusconi mostrò anche grande rispetto quando De Girolamo gli comunicò la sua relazione con Francesco Boccia, un politico del Partito Democratico. Il leader garantì che i suoi giornali non avrebbero svolto servizi su di lei fino a quando la natura della loro relazione non fosse stata chiara.

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Un fritto misto di politica e amicizie

La presenza di figure contrastanti alla festa dei quarant'anni di De Girolamo evidenzia la complessità dei suoi legami. A quella celebrazione erano presenti Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Guido Crosetto. Allo stesso evento parteciparono anche Bianca Berlinguer e amici di sinistra di suo marito Francesco Boccia. De Girolamo descrive quell'atmosfera come un fritto misto difficile da comprendere, dove le differenze ideologiche venivano momentaneamente sospese in nome dell'amicizia personale e del rispetto reciproco.

Differenze ideologiche con Francesco Boccia

La relazione con Francesco Boccia è caratterizzata da profonde divergenze, specialmente sulla giustizia. De Girolamo ricorda che suo marito fu duro nei momenti difficili, ricordandole che esiste sempre un giudice che ne giudica un altro. Nonostante le sue idee liberali e la sua appartenenza storica a Forza Italia, De Girolamo si definisce una donna di centrodestra moderato e dialogante. Non ha ancora celebrato le nozze in chiesa, rimandando l'evento per evitare complicazioni in campagna elettorale.

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Riflessioni sul maschilismo e cambiamento

Secondo De Girolamo, gli uomini sono rimasti fermi nei loro ruoli mentre le donne sono profondamente cambiate. Questo squilibrio genera gaffe ed errori da parte maschile, che invecchiano in un mondo plasmato da donne come quelle attuali. La politica sostiene che le donne italiane non sono ancora capaci di fare squadra come fanno gli uomini, creando una dinamica drammatica nella società. La sua vera dote è la capacità di ascolto, aver intervistato circa trecento uomini mantenendo con tutti un ottimo rapporto professionale.

Elogio di Emma Bonino e futuro

Nunzia De Girolamo ha espresso profonda sofferenza per la recente scomparsa di Emma Bonino. La ricordava come una donna maschia, tenera ma durissima, con una forte autorevolezza. Bonino dimostrò grande generosità collegandosi con lei durante la conduzione di Avanti Popolo. De Girolamo avrebbe voluto ricoprire il ruolo di ministro dell'Agricoltura nel governo Meloni, un settore che ha gestito con passione anche nel governo Letta, imponendosi con il suo carattere forte.