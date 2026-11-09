Nunzia De Girolamo: Ritorno TV, Forza Italia e Boccia

Nunzia De Girolamo torna su Rai 1 con Ciao Maschio. Parla del suo allontanamento da Forza Italia, del matrimonio con Francesco Boccia e del ricordo di Berlusconi.

Il ritorno sulle scene televisive nazionali di Nunzia De Girolamo su Rai 1 rappresenta un momento significativo per l'editoria del sabato pomeriggio italiano. La conduttrice è tornata alla conduzione della settima edizione del programma Ciao Maschio, consolidando ulteriormente la propria posizione nel panorama mediatico nazionale. Attraverso una serie di interviste mirate, De Girolamo ha dimostrato di aver mantenuto intatta la capacità di instaurare un rapporto di complicità unica con i suoi ospiti maschili.

Il successo di Ciao Maschio su Rai 1

La conduttrice definisce la propria vera dote professionale come la capacità di ascolto, un'attitudine affinata negli anni. Ha dichiarato di aver intervistato complessivamente 300 uomini, mantenendo con ciascuno di loro un rapporto positivo e duraturo. Questa lunga esperienza televisiva le ha permesso di osservare con precisione i cambiamenti nei rapporti tra uomini e donne nella società contemporanea. De Girolamo nota che molti uomini non avevano previsto queste evoluzioni, rimanendo sostanzialmente nelle posizioni tradizionali. Al contrario, le donne hanno subito trasformazioni profonde che li hanno spiazzati.

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Distanza da Forza Italia e il mito di Berlusconi

Nunzia De Girolamo si qualifica ancora come una donna di centrodestra, definendosi liberale e moderata nelle sue posizioni. Tuttavia, ammette esplicitamente di non riconoscersi più nell'attuale Forza Italia. Per lei, il partito era strettamente legato alla figura di Silvio Berlusconi, identificandolo con il leader stesso. Dopo la scomparsa di quest'ultimo, non trova più identità nel movimento politico precedente. Il ricordo del Cavaliere resta particolarmente vivo sia sul piano politico che su quello personale. De Girolamo confessa di sentirne la mancanza come persona e come riferimento politico importante.

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La relazione con Francesco Boccia

La storia d'amore con Francesco Boccia, esponente del PD e oggi suo marito, supera i quindici anni di storia insieme. Inizialmente, la relazione preoccupava molto De Girolamo, spaventata nell'annunciare la natura del legame. Berlusconi la rassicurò con una risposta senza pregiudizi politici. Il leader storico le garantì solo di essere trattata come una principessa nella vita privata. Chiese inoltre a un suo giornale di non fare servizi su di lei fino a quando non fosse stata sicura della natura della relazione. Sono rimasti ciascuno dal proprio schieramento, dimostrando una coppia solida e stabile nel tempo.

La questione del matrimonio e le dimissioni

Rimane in sospeso il matrimonio in chiesa, un desiderio condiviso anche dalla figlia Gea. De Girolamo spiega che il problema è principalmente politico, poiché le scadenze elettorali complicano la gestione degli invitati. Il matrimonio viene descritto come bipartisan, rendendo difficile riunire i presenti in campagna elettorale. Il periodo più doloroso della sua vita riguarda le vicende giudiziarie del 2014 che portarono alle dimissioni da ministra. Fu assolta completamente, ma inizialmente si sentì crollare il mondo addosso. Fondamentale fu il sostegno della famiglia e della figlia, allora piccolissima. Francesco Boccia ebbe ragione sulle posizioni sulla giustizia, come riconosciuto oggi dalla conduttrice.