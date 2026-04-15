Nuoto: Sara Curtis e Lisa Angiolini, Record Italiani a Riccione. Tanti Azzurri Staccano il Pass per gli Europei.

Sara Curtis domina i 50 dorso con il nuovo record italiano, Lisa Angiolini eguaglia l'impresa nei 100 rana. La rassegna di Riccione valida per i pass europei vede emergere altri talenti azzurri.

La seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto, in scena a Riccione , ha regalato emozioni e nuovi record, confermando il talento di giovani atlete emergenti e la solidità di nuotatrici già affermate.

La vera protagonista del pomeriggio è stata Sara Curtis, la diciannovenne piemontese che si allena negli Stati Uniti, la quale ha letteralmente volato nella piscina di Riccione conquistando il titolo nei 50 dorso e, soprattutto, siglando un nuovo record italiano assoluto. Le sue prestazioni sono state eccezionali fin dalle batterie mattutine, dove aveva già abbassato di quasi quattro decimi il suo record personale.

Nel corso della finale, Curtis ha ulteriormente migliorato il suo tempo, fermando il cronometro a 27 secondi e 66 centesimi, un risultato che la proietta tra le migliori interpreti della specialità a livello internazionale. Per la giovane atleta, già detentrice dei primati nazionali nei 50 e 100 stile libero, si tratta della prima affermazione nel dorso, una disciplina che sembra aver abbracciato con successo. 'Sono contenta di quello che sto affrontando negli Stati Uniti: studio e mi alleno alla grande, e ho trovato un gruppo bellissimo', ha dichiarato Sara Curtis, raggiante dopo la sua impresa. 'Qui a Riccione affronterò tante gare in questi giorni, sicuramente mi divertirò'.

Il podio dei 50 dorso è stato completato da altre ottime nuotatrici, ma con distacchi significativi dalla vincitrice. Da sottolineare anche la vittoria di Lisa Angiolini nei 100 rana, dove ha anch'essa raggiunto un traguardo eccezionale, segnando un nuovo record italiano. La sua performance è stata di altissimo livello, con un crono di 2 minuti, 22 secondi e 28 centesimi.

Questo tempo non solo rappresenta un notevole miglioramento del suo precedente personale, superandolo di oltre due secondi, ma le avrebbe garantito la medaglia di bronzo ai recenti Campionati del Mondo. Angiolini, visibilmente commossa dopo la gara, ha espresso la sua gioia: 'Devo dire che lo avevo nel mirino da tempo. Sono strafelice, non ho parole, è una delle serate più belle della mia carriera'. Il raggiungimento del record italiano e di un tempo così importante è la dimostrazione di un percorso di crescita costante e di una dedizione assoluta.

Oltre ai record, i Campionati Assoluti di Riccione fungono da qualificazione per i prossimi Campionati Europei, e molti atleti hanno colto l'occasione per staccare il loro pass per la prestigiosa manifestazione continentale. Tra questi, oltre alle già citate Angiolini e Curtis, figurano numerosi talenti che hanno dimostrato grande forma. Alberto Razzetti e Andrea Camozzi hanno ottenuto la qualificazione nei 200 farfalla, confermando la loro forza nella specialità. Anita Gastaldi si è aggiudicata il pass nei 100 farfalla.

Per quanto riguarda il mezzofondo, Bianca Nannucci e Anna Chiara Mascolo hanno conquistato il loro biglietto per i Campionati Europei nei 200 stile libero, dimostrando grande resistenza e determinazione. La competizione a Riccione prosegue e si preannuncia ricca di altri spunti interessanti, con atleti che lotteranno per conquistare altri titoli nazionali e, non meno importante, per assicurarsi la partecipazione ai grandi eventi internazionali che caratterizzano la stagione natatoria.





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