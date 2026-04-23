Nuova auto elettrica, Green Deal rivisto e 'Nave della salute' in viaggio

Presentazione di una nuova vettura elettrica ad alta tecnologia, aggiornamenti sul Green Deal europeo e l'iniziativa 'Nave della salute' che offre assistenza sanitaria gratuita ai passeggeri di un traghetto tra Italia e Albania. Approvato il bilancio di CAV con utili in crescita.

Una nuova vettura elettrica, denominata (ECA), si presenta con un design elegante e compatto, caratterizzato da volumi generosi e una sofisticata livrea bicolore in bianco opaco e oro.

Gli interni sono rifiniti in pelle e integrano dettagli tecnologici che emergono da superfici traslucide. Questa auto promette di ridefinire gli standard della mobilità urbana grazie alla sua agilità, con un raggio di sterzata di soli 6,95 metri, e all'efficienza della meccanica elettrica. La ricarica rapida permette di recuperare dal 10% all'80% della batteria in meno di 20 minuti, un dato che dovrebbe essere confermato anche per il modello di produzione.

La vettura sarà inoltre dotata della tecnologia Vehicle-to-Load, consentendo di alimentare dispositivi elettronici esterni tramite prese standard. Si affiancherà ai modelli #1, #3 e #5, completando la gamma del produttore. L'auto utilizza una tecnologia Electric Hybrid Drive a lunga autonomia ed è inizialmente destinata al mercato cinese, ma non si esclude una futura espansione sui mercati occidentali.

Parallelamente, Bruxelles rivede il Green Deal, con il piano ‘AccelerateEu’, e la presidente della Commissione Ue sottolinea l'importanza delle energie rinnovabili, pur riconoscendo i benefici precedentemente concessi al settore dei combustibili fossili. Un'iniziativa di salute su larga scala è stata lanciata con la terza edizione della 'Nave della salute', promossa da One Health Foundation. Un traghetto di Adria Ferries, in partenza da Ancona per Durazzo, ospita dieci ambulatori e diciassette specialisti che offriranno controlli gratuiti ai passeggeri per due giorni.

L'obiettivo è promuovere una cultura della prevenzione e intercettare precocemente i bisogni di salute, con un focus particolare sui cittadini albanesi residenti in Italia, spesso impiegati nel settore dei trasporti. Saranno disponibili visite senologiche, consulenze di genetica oncologica, controlli cardiologici, ecografie e test per Hiv ed epatite. All'arrivo a Durazzo è previsto un incontro con la ministra della Salute albanese, Evis Sala, per avviare progetti di cooperazione internazionale in ambito di prevenzione.

Si punta alla creazione di una rete sanitaria condivisa tra Italia e Albania, anche in campo oncologico, e alla collaborazione con università come quella di Tirana e l'Università Politecnica delle Marche per attività di ricerca e didattica. L'iniziativa ha già permesso di erogare 8.000 visite sul territorio nazionale e, nelle edizioni precedenti, sono state effettuate oltre 770 visite, identificando problematiche di salute che sono state prontamente affrontate.

Infine, CAV, Concessioni Autostradali Venete, ha approvato il bilancio 2025 con un utile di 30,4 milioni di euro, in crescita del +3,8% rispetto all'anno precedente





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