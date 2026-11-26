Riserva Carabinieri individua voce anonima da nastro 1983. Nuovi dettagli su Pierluigi, Mario e l'Amerikano nell'indagine ancora aperta dopo 43 anni.

La scomparsa di Emanuela Orlandi, avvenuta il 22 giugno 1983, torna al centro dell'attenzione mediatica e investigativa grazie al rinvenimento di una nuova evidenza fisica. Il Tg1 ha rivelato che i carabinieri del Reparto Investigazioni e Polizia Giudiziaria hanno isolato la voce di uno dei telefonisti anonimi che contattarono la famiglia nel periodo immediatamente successivo alla sparizione. Questo reperto, sequestrato nel 2014 e analizzato di recente, riporta alla luce i nomi di tre figure chiave mai pienamente identificate: Pierluigi, Mario e l' Amerikano.

Il ritrovamento della cassetta audio dai Carabinieri

La scoperta riguarda una microcassetta audio di cui non è ancora stato precisato il contenuto esatto né se si tratti dell'originale o di una copia. Secondo le ricostruzioni, la registrazione contiene una voce mai emersa pubblicamente in passato, mantenendo quindi il soggetto completamente sconosciuto nonostante siano passati quarantatré anni. Il cugino della scomparsa, Pietro Meneguzzi, ha fornito dettagli cruciali sul contesto del rinvenimento, riferendo che la polizia giudiziaria aveva confiscato diverse microcassette audio e timbri presso la sua residenza.

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Pietro Meneguzzi ha specificato che tra i reperti sequestrati vi erano nastri mai utilizzati e altri già incisi. Un'ipotesi prudente suggerisce che Mario Meneguzzi, cognato del padre di Emanuela e incaricato dalla famiglia di rispondere al telefono al posto del parente assente, avesse registrato o conservato queste chiamate. Tuttavia, il reperto di per sé non rivela l'identità del parlante né le ragioni della sua conservazione, lasciando aperta ogni domanda sul suo significato probatorio.

Le tracce di Pierluigi, Mario e l'Amerikano

Il filone delle chiamate anonime rappresenta uno dei nodi più intricati dell'indagine. Pierluigi effettuò le prime telefonate il 25 e 26 giugno 1983, fornendo alla famiglia dettagli apparentemente credibili, come la citazione di una ragazza venditrice di cosmetici incontrata a Campo de' Fiori e il rifiuto di Emanuela di fare foto a causa degli occhiali. Successivamente, Pierluigi si sottrasse alle indagini, riapparendo solo nel 1987 attraverso un altro soggetto omonimo che chiamò Telefono giallo minacciando per la propria vita.

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Qualche giorno dopo, emerse la figura di Mario, che telefonò con un marcato accento romano. Mario descrisse la visione di un uomo con due ragazze venditrici di cosmetici, indicazioni che coincidevano con quelle di Pierluigi. Col senno di causa, questa corrispondenza potrebbe rappresentare il primo grande depistaggio, come ammesso in seguito da alcuni presunti rapitori. La dinamica si complicò dopo l'appello del Papa del 3 luglio, quando entrò in scena l'Amerikano, identificabile per il suo accento anglosassone poco comprensibile.

L'Amerikano contattò la sala stampa vaticana dichiarando di tenere la ragazza in ostaggio e nominò Pierluigi e Mario come elementi della propria organizzazione. Effettuò sedici chiamate da cabine telefoniche, fece ascoltare un nastro attribuito a Emanuela e avanzò richieste legate ad Ali Agca. Nessuna delle prove accumulate in questa fase ha reggito alla verifica forense completa, ma nel 2014 una perizia fonica aveva cercato di collegare quella voce specifica a un soggetto noto, tesi tuttora controversa.

Le dichiarazioni di Pietro Meneguzzi e le nuove prospettive

Il cugino di Emanuela ha espresso la sua reazione alla notizia della nuova scoperta durante un'intervista a Storie Italiane su Rai 1. Ha definito l'individuazione di una persona legata alle telefonate degli anni Ottanta un elemento importante che potrebbe aprire nuovi scenari investigativi. Meneguzzi ha spiegato che, al ricevimento della comunicazione della Procura, la prima preoccupazione è stata che le indagini continuassero, sottolineando come la natura anonima della chiamata arrivi nei primi giorni sia fondamentale.

Lui si riferisce in particolare a Mario, identificato come la prima telefonata registrata, e a Pierluigi, che aveva telefonato due giorni prima. Se l'analisi acustica dovesse confermare l'identità di Mario, questo potrebbe portare a risalire al primo telefonista e anche alla figura dell'americano. Meneguzzi ha lanciato un appello alle persone che detengono informazioni ancora riservate, esprimendo frustrazione per la mancanza di chiarezza dopo quarantatré anni e citando il dossier in mano al dottor Diddi.

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Impatto sulla Inchiesta e prossimi sviluppi processuali

Questa svolta tecnica non equivale a una soluzione definitiva, ma rappresenta il primo caso in cui un lavoro forense dei Carabinieri Ris ha isolato una voce da un reperto fisico trovato nella casa di chi rispondeva al telefono nel 1983. Le precedenti indagini si basavano su racconti frammentati e testimonianze; una voce isolata offre un elemento concreto databile e confrontabile. Se la voce corrisponde ai primi telefonisti, si può tentare di ricostruire l'inizio di una strategia di depistaggio internazionale.

Il contesto attuale vede il nome di Mario Meneguzzi comparire in un decreto di perquisizione, segnando la prima volta che il suo nome appare in un atto giudiziario formale. Questa evoluzione avviene mentre la commissione parlamentare d'inchiesta su Emanuela e su Mirella Gregori continua il suo lavoro. La comunità scientifica e legale attende con attenzione i risultati finali delle analisi foniche per stabilire se questa nuova pista porterà a un'identificazione certa o resterà una delle tante ipotesi irrisolte.