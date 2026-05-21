Nuova Compagnia delle Tentazioni: ecco i nuovi concorrenti e il viaggio nella giungla

La nuova Compagnia delle Tentazioni è pronta a partire in Streaming su NOW Money Road. La stagione si svolge in una giungla inospitale, con temperature altissime e sbalzi di temperatura fastidiosissimi, priva di qualsiasi comfort e provvista solo del necessario per sopravvivere. Diverse per età, professione, provenienza ed estrazione sociale, dovranno collaborare per raggiungere il traguardo ma anche per mantenere intatto il più possibile il patrimonio che li aspetta alla fine del loro percorso.

Ogni tentazione ha un prezzo: ecco la nuova Compagnia delle Tentazioni pronta a partire in Streaming su NOW Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo: ecco la nuova Compagnia delle Tentazioni pronta a partire in Streaming su NOW Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo arriva oggi, 21 maggio 2026, su Sky in streaming su NOW.

La Nuova Compagnia delle tentazioni è pronta ad affrontare un viaggio complicato e pieno di insidie. Ma chi sono i i nuovi concorrenti? Scopriamolo insieme.. L’esperimento continua con una nuova stagione che metterà tutti, nessuno escluso, in difficoltà e davanti a grandi e allettanti tentazioni.

Non sarà facile non cedere e dire NO agli aiuti che arriveranno sibillinamente durante il gioco e non sarà facile nemmeno affrontare il peso dei Sì, che a volte saranno macigni. Ma chi affronterà il nuovo viaggio nella giungla caldissima e provvisto solo di uno zaino in cui sarà contenuto solo il necessario per sopravvivere?

Ecco ledi questa avventura dove non c’è giudizio ma ci sono scelte e conseguenze.esperimento sociale, che mette alla prova la propria capacità di resistere alle tentazioni, quando si vivono situazioni di disagio e di grande difficoltà. E le difficoltà non mancheranno per la, chiamata a cominciare un viaggio – di gruppo e personale – in una giungla inospitale, con temperature altissime e sbalzi di temperatura fastidiosissimi, priva di qualsiasi comfort e provvista solo del necessario per sopravvivere





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