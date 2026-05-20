Nuova edizione della Maratona Bullismo per il 2026

L'evento, organizzato dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile, ha l'obiettivo di sensibilizzare la comunità educativa sul tema del bullismo, dell'isolamento, della fragilità emotiva e del cyberbullismo, promuovendo la prevenzione e la responsabilità condivisa.

L'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile promuove per il 2026 la nuova edizione della Maratona Bullismo , un grande evento nazionale dedicato alla prevenzione del bullismo , del cyberbullismo e del disagio giovanile , con l'obiettivo di trasformare il disagio in energia positiva e i giovani in veri 'Campioni di Vita'.

La manifestazione si svolgerà il 20 e 21 maggio a Roma, con un format aperto al pubblico che unirà momenti di confronto, testimonianze, attività in piazza, incontri con le scuole, premiazioni e interventi di grandi campioni dello sport





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