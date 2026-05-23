Nuova emergenza sicurezza per il presidente americano Donald Trump

La Casa Bianca è stata messa in lockdown dopo aver udito almeno 20-30 colpi di arma da fuoco all'esterno. Il Presidente americano Donald Trump e i giornalisti presenti al briefing sono stati trattenuti all'interno. Gli agenti del Secret Service stanno lavorando per identificare la fonte dei colpi di arma da fuoco e per garantire la sicurezza del Presidente e dei giornalisti.

La Casa Bianca è stata messa in lockdown dopo aver udito almeno 20-30 colpi di arma da fuoco all'esterno. Il Presidente americano Donald Trump e i giornalisti presenti al briefing sono stati trattenuti all'interno.

Agenti del Secret Service armati sono stati visti nel giardino, mentre l'agenzia sta indagando su segnalazioni di spari all'angolo tra la 17th Street e Pennsylvania Avenue Northwest. Molti testimoni parlano di oltre 20 colpi di arma da fuoco, ma diversi altri parlano di solo 10. L'edificio è stato messo in lockdown immediatamente, e la situazione è ancora in corso di svolgimento.

Il Presidente Trump e i giornalisti sono stati trattenuti all'interno della Casa Bianca, mentre gli agenti del Secret Service cercano di identificare la fonte dei colpi di arma da fuoco. La situazione è ancora molto incerta, e non si sa ancora se ci siano stati feriti o danni gravi. Gli agenti del Secret Service stanno lavorando per identificare la fonte dei colpi di arma da fuoco e per garantire la sicurezza del Presidente e dei giornalisti.

La situazione è ancora in corso di svolgimento, e non si sa ancora come andrà a finire





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