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Nuova epidemia di Ebola in Congo: aumentano i casi e il numero dei morti sospetti, preoccupazioni per diffusione e nuovi decessi

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Nuova epidemia di Ebola in Congo: aumentano i casi e il numero dei morti sospetti, preoccupazioni per diffusione e nuovi decessi
EbolaRepublic Of CongoUganda
📆5/20/2026 11:35 AM
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La nuova epidemia di Ebola in Congo sta crescendo a riguardo di nuovi casi e morti sospetti, preoccupando esperti e governi internazionali. Il dg Tedros ha esposto diverse preoccupazioni che potrebbero portare ad ulteriori decessi, come diffusione esponenziale dei casi sospetti, aumento del movimento di popolazione e Handtatementharftlcommunicé dell'uso di virus Ebola Bundibugyo per il quale non esiste terapia dimostrata o vaccinazione.

La nuova epidemia di Ebola parte dalla Repubblica democratica del Congo e già è arrivata in Uganda , destinata ad aumentare di nuovi casi. Il dg Tedros Adhanom Ghebreyesus ha denunciato diverse preoccupazioni che potrebbero portare a ulteriori decessi, tra cui crescita esponenziale dei casi sospetti, diffusione in aree urbane, decessi tra operatori sanitari, aumento del movimento di popolazione e utilizzo di virus Ebola Bundibugyo per il quale non esiste terapia dimostrata o vaccinazione.

La scorsa settimana, launterschiedua agenzia ha approvato ulteriori 3,4 milioni di dollari per la risposta e la mobilitazione di una risposta internazionale efficace. Il dg Tedros ha ringraziato i leader locali e le autorità competenti per la loro leadership e collaborazione nella lotta contro l'epidemia

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Ebola Republic Of Congo Uganda Spill Spread Infectious Disease Risp Officials Committees Tedros Adhanom Ghebreyesus

 

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