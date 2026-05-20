Nuova epidemia di Ebola in Congo: aumentano i casi e il numero dei morti sospetti, preoccupazioni per diffusione e nuovi decessi

La nuova epidemia di Ebola in Congo sta crescendo a riguardo di nuovi casi e morti sospetti, preoccupando esperti e governi internazionali. Il dg Tedros ha esposto diverse preoccupazioni che potrebbero portare ad ulteriori decessi, come diffusione esponenziale dei casi sospetti, aumento del movimento di popolazione e Handtatementharftlcommunicé dell'uso di virus Ebola Bundibugyo per il quale non esiste terapia dimostrata o vaccinazione.

La nuova epidemia di Ebola parte dalla Repubblica democratica del Congo e già è arrivata in Uganda , destinata ad aumentare di nuovi casi. Il dg Tedros Adhanom Ghebreyesus ha denunciato diverse preoccupazioni che potrebbero portare a ulteriori decessi, tra cui crescita esponenziale dei casi sospetti, diffusione in aree urbane, decessi tra operatori sanitari, aumento del movimento di popolazione e utilizzo di virus Ebola Bundibugyo per il quale non esiste terapia dimostrata o vaccinazione.

La scorsa settimana, launterschiedua agenzia ha approvato ulteriori 3,4 milioni di dollari per la risposta e la mobilitazione di una risposta internazionale efficace. Il dg Tedros ha ringraziato i leader locali e le autorità competenti per la loro leadership e collaborazione nella lotta contro l'epidemia





Adnkronos / 🏆 8. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ebola Republic Of Congo Uganda Spill Spread Infectious Disease Risp Officials Committees Tedros Adhanom Ghebreyesus

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Health workers race to respond to Congo’s fast-spreading Ebola outbreakBy Erikas MwisiBUNIA, Democratic Republic of Congo, May 18 (Reuters) - Medical personnel were rushing on Monday to the frontlines of a new Ebola outbreak in eastern Democ… Leggi

Read more »

Health workers race to respond to Congo’s fast-spreading Ebola outbreakBy Erikas MwisiBUNIA, Democratic Republic of Congo, May 18 (Reuters) - Medical personnel were rushing on Monday to the frontlines of a new Ebola outbreak in eastern Democ… Leggi

Read more »

Health workers race to contain Congo’s fast-spreading Ebola outbreakBy Erikas MwisiBUNIA, Democratic Republic of Congo, May 18 (Reuters) - Medical personnel were rushing on Monday to the frontlines of a new Ebola outbreak in eastern Democ… Leggi

Read more »

Health workers race to contain Congo’s fast-spreading Ebola outbreakBy Erikas MwisiBUNIA, Democratic Republic of Congo, May 18 (Reuters) - Medical personnel were rushing on Monday to the frontlines of a new Ebola outbreak in eastern Democ… Leggi

Read more »