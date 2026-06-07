Nuova escalation nel Mar Cinese Meridionale: navi cinesi entrano in acque riservate taiwanesi e vengono espulse

La guardia costiera di Taiwan ha espulso quattro navi del governo cinese che avevano violato le acque riservate al largo del sud dell'isola. L'incidente, avvenuto dopo l'annuncio di una speciale operazione di law enforcement marittima da parte di Pechino, ha visto uno scambio di avvertimenti via radio. La tensione aumenta in seguito ai colloqui tra Giappone e Filippine sui confini marittimi.

La tensione nel Mar Cinese Meridionale è tornata a raggiungere livelli critici dopo un nuovo episodio confrontazionale tra le marine della Repubblica Popolare Cinese e di Taiwan .

Domenica scorsa, le autorità di Taipei hanno riferito che quattro navi del governo cinese, tra cui tre unità della guardia costiera, hanno violato le acque considerate riservate a circa 30 miglia nautiche a sudovest della punta meridionale dell'isola. In risposta, la guardia costiera taiwanese ha dispiegato sette proprie unità per intercettare e allontanare gli intrusi.

Dopo una serie di avvertimenti incrociati trasmessi via radio, tutte e quattro le navi cinesi sono state costrette a lasciare la zona entro il tardo pomeriggio. L'incidente segue l'annuncio, da parte dei media statali di Pechino, di una "speciale operazione di enforcement della legge sul traffico marittimo" nelle acque a est dello Stretto di Taiwan.

Questa mossa è stata interpretata da Taiwan come una ritorsione per la decisione del Giappone e delle Filippine di avviare colloqui formali sulla delimitazione dei confini marittimi, un'iniziativa che Pechino ritiene coinvolga acque al largo dell'isola. La vicenda è stata commentata con durezza dal Segretario Generale del Consiglio per la Sicurezza Nazionale di Taiwan, Joseph Wu, che su X ha definito la RPC "un bullo grasso e grosso".

La crescente attività delle guardie costiere cinesi nelle acque contese, inclusa quella riportata attorno alle isole Pratas sotto controllo taiwanese, rinnova le preoccupazioni per la stabilità della regione. Pechino, che non ha mai rinunciato all'uso della forza per riprendere il controllo dell'isola, vede qualsiasi iniziativa internazionale che coinvolga Taiwan come una violazione della propria sovranità.

La risposta taiwanese, che ribadisce la mancanza di diritti cinesi sulle acque orientali, avverte Pechino che un conflitto porterebbe a sanzioni internazionali e danni allo sviluppo del Paese





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