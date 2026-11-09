Nuova inchiesta omicidio Pier Paolo Pasolini: il fascicolo affidato alla Procura di Roma

La Procura di Roma riapre le indagini sull'omicidio di Pier Paolo Pasolini, avvenuto nel 1975. Il fascicolo è stato assegnato alla sostituto procuratore Silvia Santucci a cinquantuno anni di distanza.

Cinquantuno anni dopo la drammatica scoperta del corpo, l'omicidio di Pier Paolo Pasolini è tornato al centro dell'attenzione giudiziaria. La Procura di Roma ha ufficialmente aperto un nuovo fascicolo di indagine, affidando la gestione delle nuove verifiche alla sostituto procuratore Silvia Santucci. Questa decisione riapre un capitolo storico che ha segnato profondamente la cultura italiana e le sue istituzioni legali per oltre mezzo secolo.

Dettagli storici della scoperta

La scena del crimine si consumò vicino a un campetto di calcio nel borgo di Ostia. Alle 6:30 del 2 novembre 1975, una donna del posto, Maria Teresa Lollobrigida, scoprì il cadavere dell'uomo, che all'epoca aveva 53 anni. Il corpo presentava gravi sfigurazioni al volto, ferite alla testa e al torace, mentre sul terreno erano chiaramente visibili i segni lasciati dagli pneumatici dell'auto che lo aveva travolto.

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L'identificazione della vittima fu un evento rapido ma emotivamente potente, condotto dall'amico Ninetto Davoli. Al momento della scoperta, le autorità avevano già proceduto all'arresto di un ragazzo di diciassette anni, Giuseppe Pelosi, noto anche con il soprannome di Pino. Pelosi era al volante dell'Alfa Romeo 2000 GT Veloce di proprietà dello scrittore quando l'incidente, poi classificato come omicidio, si verificò.

Profilo della vittima e contesto

Pier Paolo Pasolini, nato a Bologna il 5 marzo 1922, era una figura poliedrica e controversa del Novecento. Si dedicava con eguale passione alla poesia, al romanzo, alla regia cinematografica, alla saggistica e alla critica sulle pagine dei maggiori quotidiani italiani. La sua produzione artistica ha documentato in modo crudo e realistico le borgate romane e la vita del sottoproletariato, temi centrali in opere letterarie come Ragazzi di vita e Una vita violenta.

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La transizione al cinema avvenne con capolavori come Accattone, dove Pasolini denunciava la trasformazione dell'Italia da paese contadino a società dei consumi. Metteva in luce la perdita d'identità delle periferie urbane, il conformismo sociale e la repressione sessuale che caratterizzavano l'epoca. La sua vita privata, segnata da una aperta omosessualità in un Paese ancora dominato da valori bigotti, gli procurò censure, polemiche pubbliche e numerosi procedimenti giudiziari.

Al momento della morte, Pasolini aveva appena completato il film Salò o le 120 giornate di Sodoma, che sarebbe uscito nelle sale successivamente. Contemporaneamente lavorava al romanzo incompiuto Petrolio, testo che rappresenta ancora oggi un enigma per gli studiosi della sua opera letteraria e filosofica finale.

Prospettive future e sviluppi

La decisione della Procura di Roma di affidare il fascicolo a Silvia Santucci indica un rinnovato interesse istituzionale verso le dinamiche del caso. Le indagini si concentreranno probabilmente su aspetti mai pienamente chiariti o su elementi forensi rivalutati con nuove tecnologie. L'apertura di un nuovo fascicolo non annulla il precedente, ma offre uno spazio per riesaminare la versione dei fatti alla luce delle testimonianze e delle evidenze attuali.

In questo contesto emerge anche il ruolo di Rosa Capuano, che ha recentemente dichiarato di essersi sacrificata per proteggere il figlio. Le sue confessioni sull'omicidio del padre Francesco aggiungono un ulteriore strato di complessità alla narrazione storica. La magistratura dovrà quindi valutare attentamente queste dichiarazioni rispetto alle prove raccolte nel 1975 e negli anni successivi.