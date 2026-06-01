Nuova indagine per diffamazione nel caso Garlasco: coinvolti avvocato, giornalista e ex carabiniere

La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per diffamazione contro l'avvocato di Alberto Stasi, un inviato televisivo e un ex maresciallo dopo la querela delle cugine di Chiara Poggi. Le accuse includono anche istigazione a delinquere, in un contesto di rinnovata attenzione mediatica sul caso.

Il caso giudiziario di Garlasco si arricchisce di un nuovo sviluppo. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo d'indagine nei confronti di Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, del giornalista Alessandro De Giuseppe e dell'ex maresciallo dei carabinieri Francesco Marchetto.

I tre sono indagati per il reato di diffamazione, a partire da una querela sporta da Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, assassinata il 13 agosto 2007 nella sua abitazione di via Pascoli a Garlasco. La denuncia, indirizzata al pubblico ministero Antonio Pansa, è particolarmente corposa e contiene anche le trascrizioni di una conversazione telefonica tra il giornalista televisivo e una sua collega.

L'ipotesi accusatoria non si limita alla diffamazione, ma si spinge sino a configurare anche il reato di istigazione a delinquere finalizzata alla diffusione di calunnie. Questa nuova azione legale si inserisce nel quadro di una lunga e tenace battaglia intrapresa dalle sorelle Stefania e Paola Cappa, cugine della vittima, per contrastare il susseguirsi di accuse, sospetti e illazioni che hanno nuovamente preso piede nella sfera pubblica.

Il clamore mediatico si è riacceso soprattutto dopo la riapertura delle indagini su Andrea Sempio, ex fidanzato di Chiara Poggi, anch'egli indagato per l'omicidio. È importante ribadire che Stefania e Paola Cappa non sono mai state indagate per il delitto. Non si tratta della prima iniziativa legale intrapresa dalle sorelle contro la diffusione di notizie false.

Recentemente esse avevano annunciato un'azione per diffamazione aggravata nei confronti di una rivista, ritenendo che la pubblicazione avesse divulgato contenuti "destituiti di fondamento", attribuendo alle due dichiarazioni reperite in rete senza alcun riscontro oggettivo. I loro avvocati hanno definito l'operazione come una "macelleria informativa", evidenziando la pericolosità della diffusione di conversazioni la cui provenienza e affidabilità sono incerte.

L'intera vicenda evidenzia le delicate dinamiche tra il diritto all'informazione, la tutela della reputazione e i rischi di una degenerazione del dibattito pubblico in casi di cronaca nera di grande impatto emotivo, dove la linea tra legittimo giornalismo d'inchiesta e alimentazione di sospetti infondati risulta spesso labile, con conseguenze devastanti per i diretti interessati e i loro familiari





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