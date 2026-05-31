Nuova indagine sulla scomparsa di Paula Bran Yépez: l'ex marito indagato per omicidio e occultamento di cadavere

Dopo 14 anni, la Procura di Lucca riapre il caso della scomparsa di Paula Andrea Bran Yépez. L'ex marito, ex monaco certosino, è indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Le autorità hanno intensificato le ricerche nella zona della Certosa di Farneta, ma finora non hanno trovato alcuna prova concreta.

Dopo quattordici anni di silenzio, il caso della scomparsa di Paula Andrea Bran Yépez, una donna di origini colombiane scomparsa nel novembre del 2012 a Farneta , sembra riacquistare nuova linfa.

La Procura di Lucca ha infatti aperto un fascicolo investigativo con l'obiettivo di fare chiarezza su quello che era stato a lungo considerato un mistero irrisolto. L'ex marito della donna, un cittadino colombiano 55enne, un tempo monaco certosino, è stato inserito nel registro degli indagati con due ipotesi di reato: omicidio volontario e occultamento di cadavere.

La decisione è scaturita da un esposto dettagliato presentato da un abitante del territorio, che ha spinto il pubblico ministero Enrico Corucci ad avviare una nuova indagine, affidata alla squadra mobile della questura di Lucca. Dall'avvio dell'operazione, le autorità hanno intensificato le ricerche sul territorio circostante la Certosa di Farneta, impiegando mezzi dei vigili del fuoco, squadre cinofile specializzate e unità di ricerca esperte che hanno setacciato nuovamente le colline e la grotta adiacente al monastero.

Nonostante l'impiego di risorse notevoli, non è stato ancora possibile rintracciare alcuna traccia della scomparsa, lasciando intatto il mistero che avvolge il destino di Paula





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