Il Ris dei carabinieri identifica Claudio Martufi, ex agente Sisde, come il telefonista 'Mario' che chiamò la famiglia Orlandi nel 1983, riaprendo la vicenda.

Un indagine investigativa di lunga data potrebbe finalmente avere una svolta significativa riguardo alle telefonate ricevute dalla famiglia Orlandi dopo la sparizione della figlia. Secondo quanto riportato dal programma Chi l'ha visto? il 26 novembre, il telefonista anonimo identificato dagli specialisti del Ris dei Carabinieri sarebbe Claudio Martufi, un ex agente del Sisde, il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica. Questa scoperta riaccende il interesse pubblico su uno dei misteri irrisolti più grandi della storia criminale italiana.

Identificazione di Claudio Martufi e Ruolo Investigativo

La rivelazione riguarda l'identità di uno dei numerosi chiamanti che si fecero vivi nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa di Emanuela Orlandi, avvenuta il 22 giugno 1983. Claudio Martufi non è solo un ex funzionario del servizio segreto civile, ma è risultato essere uno dei primi ufficiali ad entrare nell'abitazione della famiglia Orlandi subito dopo la scomparsa della quindicenne. Questo dettaglio storico aggiunge un livello di complessità alla sua possibile coinvolgimento nelle comunicazioni avvenute durante le ricerche.

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Le autorità hanno annunciato che l'Arma dei Carabinieri ha trasmesso agli inquirenti "significativi elementi convergenti" riguardanti l'identità di questo soggetto, definito finora come una figura mai emersa pubblicamente in questo specifico ruolo investigativo. L'individuazione è basata su prove tecniche e storiche che collegano Martufi alle registrazioni conservate come prove chiave nel caso. La conferma ufficiale di questa ipotesi cambierebbe radicalmente la prospettiva su chi fosse realmente dall'altra parte del filo telefonico.

Le Registratori di Mario Meneguzzi e le Prove Tecniche

La base su cui poggia questa nuova identificazione si trova nelle audiocassette sequestrate nel 2024 durante le perquisizioni eseguite nella cantina di proprietà di Mario Meneguzzi. Quest'ultimo era lo zio di Emanuela Orlandi ed è deceduto oltre dieci anni fa, lasciando dietro di sé una serie di documenti e registrazioni di grande valore investigativo. Secondo la ricostruzione fornita da Chi l'ha visto?, le cassette contengono la voce del telefonista noto sotto il nomignolo di "Mario".

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La posizione di Mario Meneguzzi è centrale nella comprensione di queste prove. Le ricostruzioni giornalistiche indicano che egli era una delle persone incaricate di mantenere i contatti con i presunti rapitori durante la fase iniziale del sequestro. Di conseguenza, le telefonate che ricevette e le relative registrazioni conservate sono diventate nel tempo un elemento di grande interesse per le autorità giudiziarie e gli investigatori. Il contenuto di queste cassette, ora sottoposte ad analisi acustica avanzata, sembra puntare chiaramente verso l'ex agente del Sisde.

Il Contesto Storico delle Telefonate del 1983

Per comprendere la portata di questa scoperta, è necessario tornare agli eventi di fine giugno del 1983. In quel periodo, Roma era coperta da manifesti con il volto di Emanuela, mentre il telefono della sua casa cominciava a squillare incessantemente. Dall'altra parte della cornetta si presentavano uomini che affermavano di aver visto la ragazza o di avere informazioni sulla sua sorte. Alcuni interlocutori conoscevano dettagli intimi della sua vita, mentre altri introducevano racconti complessi che moltiplicavano il mistero.

Non tutti i chiamanti erano collegati tra loro. Accanto a figure considerate interessanti dagli investigatori, si annidavano anche mitomani e possibili depistatori. Uno dei primi a chiamare, il 25 giugno, fu un ragazzo identificato come "Pierluigi". Egli raccontò di aver visto una ragazza con un flauto, in compagnia di un uomo che le offriva lavoro nella promozione di prodotti cosmetici, un dettaglio che collegava la storia alla presunta proposta di lavoro ricevuta da Emanuela il giorno della scomparsa.

Due giorni dopo, il 27 giugno, arrivò la chiamata che ora è al centro della nuova ipotesi. L'uomo, che parlava con un marcato accento romano e si presentava come "Mario", affermò di aver incontrato due ragazze, una delle quali si chiamava "Barbarella". Secondo il suo racconto, la giovane si era allontanata volontariamente e lavorava vendendo cosmetici, fornendo una versione alternativa al rapimento. Questa specifica registrazione è quella che gli specialisti del Ris sembrano aver ora attribuito con maggiore certezza a Claudio Martufi.

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L'Impatto sulla Ricerca della Verità e Prospettive Future

La conferma dell'identità di Martufi come il telefonista "Mario" aggiungerebbe un tassello inedito e cruciale alla storia delle comunicazioni avvenute nella casa Orlandi. Se le autorità confermeranno ufficialmente questi elementi, le indagini dovranno ricalibrare l'attenzione verso il ruolo dell'ex agente del Sisde e le sue eventuali motivazioni nel contattare la famiglia. Questo potrebbe influenzare la percezione pubblica e giuridica degli eventi che seguirono la sparizione.

La vicenda ha avuto anche sviluppi internazionali con l'arrivo dell'"Amerikano" il 5 luglio 1983, il quale introdusse il nome di Mehmet Ali Ağca, l'attentatore di Papa Giovanni Paolo II. Tuttavia, la figura di "Mario" rimane distinta e fondamentale per comprendere la dinamica immediata post-scomparsa. Tentativi precedenti di identificazione, come l'autocritica del 2013 del fotografo Marco Accetti riguardo all'"Amerikano", non hanno chiarito l'identità del telefonista romano, rendendo questa nuova ipotesi ancora più significativa.

La comunità scientifica e investigativa attende ora le verifiche conclusive sugli elementi convergenti forniti dai Carabinieri. L'analisi forense delle voci registrate nelle cassette di Meneguzzi potrebbe fornire la prova definitiva per collegare Claudio Martufi alle dichiarazioni fatte nel 1983. Questo processo è essenziale per distinguere tra le numerose voci che hanno alimentato il mistero per quarant'anni e quelle che potrebbero contenere la verità sui giorni successivi al 22 giugno 1983.