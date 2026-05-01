Nuova ipotesi sull'omicidio Chiara Poggi: Andrea Sempio al centro dell'inchiesta, possibile revisione del processo per Stasi

La procura di Pavia presenta una nuova ricostruzione dell'omicidio di Chiara Poggi, indicando Andrea Sempio come possibile autore del crimine. La difesa di Alberto Stasi, condannato a 16 anni, prepara una terza richiesta di revisione del processo, sostenuta da nuove prove e analisi medico-legali che potrebbero ribaltare la sentenza.

Con la ricostruzione della procura di Pavia, che dopo oltre un anno di indagini offre una nuova ipotesi sull'omicidio di Chiara Poggi, si avvicina la terza proposta di revisione del processo per Alberto Stasi .

La difesa dell'ex fidanzato della vittima, condannato a 16 anni di carcere, è pronta a presentare la richiesta alla Corte d'Appello di Brescia, sostenuta da un'analoga istanza della procura generale, sollecitata dai pm pavesi. Giada Bocellari, avvocato di Stasi, ha dichiarato: «Appena avremo accesso agli atti, presenteremo la richiesta». La discovery è attesa con la chiusura delle indagini prevista dopo l'invito a comparire notificato ad Andrea Sempio, convocato per il 6 maggio dai pubblici ministeri guidati da Fabio Napoleone.

La nuova inchiesta a Pavia, con il deposito di documenti raccolti in questi mesi, potrebbe ridefinire il quadro dell'accaduto, consentendo ai legali di Stasi di avanzare la richiesta di revisione. Da mercoledì, inquirenti e investigatori hanno ufficialmente scoperto le carte, e Stasi è stato escluso dalla scena del crimine, anche se la revisione richiede un timbro di sentenza. Questa volta lo scenario sembra diverso dalle precedenti due istanze, rigettate dai giudici bresciani.

Nella nuova imputazione, solo Andrea Sempio risponde di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti. Quattro sono gli elementi inediti rispetto all'inchiesta che portò alla condanna di Stasi: il movente, una nuova dinamica dell'aggressione a più fasi, con Chiara che si sarebbe difesa, i colpi inferti anche sulle scale della cantina, quantificati in almeno 12.

Secondo le nuove analisi medico-legali di Cristina Cattaneo e la ricostruzione delle macchie di sangue, si parla di una «iniziale colluttazione» seguita da colpi «reiterati» con un «corpo contundente» che avrebbero fatto cadere Chiara «a terra». Poi, Sempio l'avrebbe trascinata «verso la porta di accesso alla cantina», dove la 26enne avrebbe provato «a reagire». A quel punto, l'accusa sostiene che Sempio l'avrebbe colpita «nuovamente» per almeno 3-4 volte, «facendole perdere i sensi».

Infine, l'avrebbe spinta facendola «scivolare lungo le scale che conducono in cantina», dove, «nonostante lei fosse già incosciente, la colpiva con almeno 4-5 colpi» soprattutto alla testa. Questa ricostruzione rende più concreta l'ipotesi che la condanna di Stasi possa essere stata un «errore giudiziario», facilitando la strada della revisione





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