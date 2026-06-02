Nuova policy di accesso ai contenuti ANSA: opzioni di abbonamento e gestione dei cookie

ANSA modifica le modalità di accesso ai contenuti online: introdotta l'opzione 'Consentless' per chi rifiuta i cookie di tracciamento, con abbonamento a costo contenuto. Per i non abbonati, resta il servizio base con limite di 10 contenuti ogni 30 giorni se si accettano i cookie. Spiegazione delle condizioni e contatti per assistenza.

L'Agenzia ANSA ha introdotto una nuova policy di accesso ai contenuti basata sul consenso ai cookie. Gli utenti che scelgono di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento possono sottoscrivere un abbonamento ' Consentless ' a un costo accessibile, oppure optare per altre formule di abbonamento per navigare senza limitazioni su ANSA .it.

Per coloro che non desiderano abbonarsi, è possibile mantenere il consenso ai cookie per accedere a un servizio base che permette di leggere tutti i titoli e 10 contenuti ogni 30 giorni. Il meccanismo prevede un pop-up che avvisa quando si raggiunge il limite di contenuti consentiti nel periodo; dopo tale notifica, si potranno vedere tutti i titoli ma non aprire ulteriori articoli fino al successivo periodo di 30 giorni.

Accettando tutti i cookie, l'utente autorizza ANSA e circa 750 terze parti a utilizzare cookie e tecnologie analoghe per raccogliere ed elaborare dati personali, fornire annunci e contenuti personalizzati, valutare le interazioni, condurre ricerche di mercato e migliorare prodotti e servizi. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero verde 800 938 881, con assistenza clienti attiva dal lunedì al venerdì 09:00-18:30 e il sabato 09:00-14:00





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