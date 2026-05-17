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Nuova settimana con cielo sereno e temperature in rialzo

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Nuova settimana con cielo sereno e temperature in rialzo
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📆5/17/2026 12:50 PM
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La nuova settimana che sta per iniziare si apre con un'alta pressione sul Mediterraneo centrale che protetta la nostra penisola dalle perturbazioni atlantiche. Il meteo si stabilizza, con qualche pioggia a ridosso dei rilievi e temperature in rialzo, favorendo una settimana calda e serena.

La nuova settimana che sta per iniziare si aprirà all'insegna dell'alta pressione e di un anticiclone che proteggerà la nostra penisola dalle perturbazioni in entrata dall'Atlantico.

Dopo qualche piccola incertezza tra lunedì e martedì, ecco la prima vera svolta atmosferica che porterà ad un clima gradevole sulla nostra penisola. Dopo giorni particolarmente instabili, a livello medio, caratterizzati da piogge e temperature anche sotto la media del periodo, il meteo torna a sorridere al nostro Paese, virando verso una stabilità decisamente più stabile

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