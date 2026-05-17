Nuova settimana con cielo sereno e temperature in rialzo

La nuova settimana che sta per iniziare si apre con un'alta pressione sul Mediterraneo centrale che protetta la nostra penisola dalle perturbazioni atlantiche. Il meteo si stabilizza, con qualche pioggia a ridosso dei rilievi e temperature in rialzo, favorendo una settimana calda e serena.

La nuova settimana che sta per iniziare si aprirà all'insegna dell'alta pressione e di un anticiclone che proteggerà la nostra penisola dalle perturbazioni in entrata dall'Atlantico.

Dopo qualche piccola incertezza tra lunedì e martedì, ecco la prima vera svolta atmosferica che porterà ad un clima gradevole sulla nostra penisola. Dopo giorni particolarmente instabili, a livello medio, caratterizzati da piogge e temperature anche sotto la media del periodo, il meteo torna a sorridere al nostro Paese, virando verso una stabilità decisamente più stabile





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