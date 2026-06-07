Nuova speranza per i tumori testa-collo avanzati: iniezione sottocutanea mostra risultati promettenti nello studio OrigAMI-4

I risultati dello studio clinico internazionale OrigAMI-4, presentati all'ASCO, rivelano che l'anticorpo monoclonale bispecifico amivantamab, somministrato tramite iniezione sottocutanea, ha determinato una riduzione del tumore nel 42% dei pazienti con carcinoma squamoso recidivante o metastatico della testa e del collo, precedentemente trattati senza successo con chemioterapia e immunoterapia. Il 15% ha ottenuto una risposta completa radiologica e la sopravvivenza mediana è stata di 12,5 mesi, offrendo una nuova potenziale opzione terapeutica per una categoria di pazienti con prognosi sfavorevole e limitate alternative.

Una semplice iniezione sottocutanea potrebbe aprire una nuova strada terapeutica per i pazienti affetti da tumori della testa e del collo in fase avanzata, una delle forme oncologiche più difficili da trattare quando le terapie standard smettono di funzionare.

È quanto emerge dai risultati dello studio clinico internazionale OrigAMI-4, presentati al congresso annuale dell'American Society of Clinical Oncology (ASCO), il più importante appuntamento mondiale dedicato alla ricerca sul cancro. Iniettato come un vaccino, il farmaco agisce in maniera completamente diversa.

Lo studio ha valutato, infatti, l'efficacia di amivantamab, che è un anticorpo monoclonale bispecifico già impiegato in alcuni sottotipi di tumore del polmone, in 102 pazienti con carcinoma squamoso della testa e del collo recidivante o metastatico, già trattati senza successo con chemioterapia a base di platino e immunoterapia. I risultati sono stati particolarmente incoraggianti: il tumore si è ridotto nel 42% dei pazienti trattati.

Ancora più significativo il dato relativo alle risposte complete: in 15 persone le lesioni tumorali sono completamente scomparse agli esami radiologici. La sopravvivenza mediana osservata è stata di 12,5 mesi, un risultato rilevante considerando la prognosi generalmente sfavorevole di questi malati.

All'ASCO sono stati presentati nuovi dati sull'azione terapeutica di amivantamab, un anticorpo già utilizzato per i carcinomi polmonari con mutazione del recettore EGFR, spiega ad HuffPost Ruggero De Maria, Professore di Patologia Generale all'Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore di Alleanza Contro il Cancro. Nel trial OrigAMI-4, condotto su 102 pazienti con tumori squamosi recidivati o metastatici della testa-collo e poche opzioni terapeutiche residue, la terapia con amivantamab ha determinato una riduzione del tumore nel 42% dei pazienti.

In 15 pazienti è stata osservata una risposta completa radiologica, cioè la completa scomparsa delle lesioni tumorali, e la sopravvivenza mediana è stata di 12,5 mesi. Lo studio si è concentrato soprattutto sui tumori della testa e del collo non associati all'infezione da papillomavirus umano (HPV), forme che generalmente rispondono meno ai trattamenti disponibili e che presentano una prognosi peggiore rispetto ai tumori HPV-correlati.

Le prospettive sono rilevanti perché i tumori testa-collo recidivati o metastatici, soprattutto quelli non associati a infezione HPV e già progrediti dopo chemioterapia e immunoterapia, hanno una prognosi sfavorevole e poche alternative efficaci, sottolinea De Maria. Questo risultato suggerisce che amivantamab potrebbe diventare una nuova opzione terapeutica in una fase di malattia oggi difficile da trattare. La cautela, tuttavia, resta d'obbligo: va ricordato che si tratta ancora di uno studio di fase Ib/II, non di uno studio randomizzato definitivo.

Prima di parlare di standard terapeutico consolidato serviranno conferme regolatorie e, idealmente, dati randomizzati o ulteriori studi di conferma, aggiunge il Professore. A differenza della chemioterapia tradizionale, amivantamab è una terapia biologica mirata che agisce su specifici bersagli molecolari coinvolti nella crescita tumorale. Dal punto di vista del meccanismo, amivantamab è una terapia biologica a bersaglio molecolare, non una chemioterapia classica, spiega De Maria. È un anticorpo monoclonale bispecifico diretto contro due recettori che attivano i tumori: EGFR e MET.

EGFR favorisce crescita e proliferazione tumorale mentre MET è coinvolto prevalentemente nel conferire invasività, favorire la formazione di metastasi e attivare meccanismi di resistenza ad altre terapie. Legandosi contemporaneamente a EGFR e MET, amivantamab blocca segnali proliferativi importanti e può anche reclutare cellule immunitarie contro la cellula tumorale. Proprio questa duplice azione rappresenta uno degli elementi più innovativi del trattamento.

Inoltre, il farmaco viene somministrato attraverso una semplice iniezione sottocutanea ogni tre settimane, evitando le più complesse infusioni endovenose normalmente necessarie per molte terapie oncologiche. Anche sul fronte della tollerabilità i risultati appaiono incoraggianti. La maggior parte degli effetti indesiderati osservati nello studio è stata di grado lieve o moderato e meno del 10% dei pazienti ha dovuto interrompere il trattamento. Non siamo di fronte a una chemioterapia tradizionale, ma a una terapia biologica mirata, evidenzia De Maria.

Gli effetti collaterali sono in genere di intensità moderata. I più frequenti riguardano la cute e le mucose, come rash, dermatite acneiforme, alterazioni delle unghie o stomatite, oltre a edema e stanchezza. Con la formulazione sottocutanea usata nello studio sembrano ridursi anche le reazioni legate all'infusione, quali brividi, febbre, dispnea, nausea e vomito, che erano uno dei problemi pratici della somministrazione endovenosa





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