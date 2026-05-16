Nuova strategia per Roma Capitale: Aumento dei controlli e revisione delle agevolazioni per affrontare il congestionamento urbano

Il Campidoglio ha rafforzato significativamente i controlli sulle strisce blu attraverso un aumento del personale e l'introduzione di sistemi digitali per monitorare in tempo reale l'occupazione degli stalli. I controlli sono passati da 706.000 a 2.286.000 tra gennaio e aprile 2026, un aumento del 324% rispetto al 2025. L'intensificazione dei controlli ha portato a un forte aumento delle sanzioni e degli incassi. L'obiettivo è portare il numero complessivo delle strisce blu a circa 100 mila posti, aumentando progressivamente le aree soggette a tariffazione della sosta.

Una nuova strategia per affrontare il congestionamento urbano , la sosta irregolare e la pressione sulle strisce blu di Roma Capitale . Il Campidoglio ha rafforzato significativamente i controlli sulle strisce blu attraverso un aumento del personale e l'introduzione di sistemi digitali per monitorare in tempo reale l'occupazione degli stalli.

I controlli sono passati da 706.000 a 2.286.000 tra gennaio e aprile 2026, un aumento del 324% rispetto al 2025. L'intensificazione dei controlli ha portato a un forte aumento delle sanzioni e degli incassi. Le multe elevate per irregolarità nella sosta a pagamento sono state 135 mila nei primi quattro mesi del 2026, contro le circa 89 mila dello stesso periodo del 2025, un incremento molto rilevante.

L'obiettivo è portare il numero complessivo delle strisce blu a circa 100 mila posti, aumentando progressivamente le aree soggette a tariffazione della sosta





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