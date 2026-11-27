Una testimone di Dorno dichiara che la notizia della morte di Chiara Poggi circolava già il 13 agosto 2007 prima che Alberto Stasi trovasse il corpo. Dettagli sull'audizione in Procura a Pavia.

Una nuova dinamica emerge dalle indagini sulla morte di Chiara Poggi, avvenuta a Garlasco il 13 agosto 2007. Secondo quanto riportato da Il Giornale, una testimone ascoltata in Procura a Pavia sostiene che la notizia della scomparsa circolasse già in un ristorante di Dorno prima che il corpo della giovane venisse trovato. Questa dichiarazione rimette in discussione i tempi ufficiali della scoperta del delitto.

La testimonianza della cuoca a Dorno

La donna, identificata come una cuoca di Dorno, è stata sentita come persona informata dei fatti il pomeriggio del 26 novembre. L'audizione è durata oltre due ore davanti ai magistrati. La testimone ha raccontato che mentre lei e le colleghe preparavano il buffet per il pranzo, nella sala del locale alcuni clienti discutevano apertamente della morte di una giovane di Garlasco.

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Il Giornale colloca tra le 12.15 e le 13 la fascia oraria in cui più di qualcuno era già a conoscenza del decesso. La testimone ha ribadito di aver fornito riscontri precisi durante l'interrogatorio. Ha dichiarato: Ho fatto i nomi di chi era con me e adesso ci penseranno loro a contattare le persone.

All'uscita dalla procura, la donna si è espressa ai microfoni di Storie Italiane. Ha sottolineato: Abbiamo puntualizzato tante, tante cose, tutto attinente a quello che io ho sempre detto. L'obiettivo della sua deposizione è chiarire i fatti che erano noti alla comunità locale prima che la polizia intervistasse i primi testimoni ufficiali.

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Questioni di tempistica e indagine

Sul piano giudiziario, il quadro rimangono quelli fissati dalla Procura di Pavia, che ha chiesto il rinvio a giudizio per Andrea Sempio. Gli inquirenti lo indicano come l'unico responsabile dell'omicidio. Secondo le risultanze investigative, il delitto si sarebbe svolto in più fasi tra le 9.45 e le 10.30 del 13 agosto 2007.

Il corpo di Chiara Poggi è stato rinvenuto solo alle 13.50 da Alberto Stasi. La scoperta è avvenuta sulle scale della cantina, nella villetta di via Pascoli a Garlasco. Questo dettaglio temporale è cruciale per la ricostruzione dei fatti che hanno coinvolto la vittima e l'imputato.

La nuova testimonianza cerca di colmare un vuoto informativo sulla tempistica. Se la notizia circolava già prima delle 13, il processo decisionale e le indagini successive potrebbero dover ricalibrare la percezione pubblica e giudiziaria degli eventi.

Riferimenti all'avvocato Lovati e appello alla giustizia

La deposizione si inserisce in un contesto più ampio. Il Giornale legge questo tassello sulla scia delle dichiarazioni dell'ex difensore di Sempio, Massimo Lovati. Lovati nell'estate del 2025 aveva evocato il ricordo del sole di mezzogiorno e di quanto sentito dire tra le bancarelle della fiera di Vigevano.

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Questi elementi suggeriscono che la conoscenza del fatto fosse diffusa in ambienti non direttamente collegati alla polizia. La testimone ha voluto fare chiarezza su questo aspetto specifico della cronaca locale.

La donna ha concluso con un appello diretto alla comunità. Ha dichiarato: Mi sento meglio, meglio nel senso di più leggera. Se qualcuno sa, parli, perché ci sia giustizia finalmente. Fatelo per Chiara.

Impatto sulle indagini future

La Procura di Pavia continua a valutare la nuova prova testimoniale. Le dichiarazioni della cuoca di Dorno potrebbero influire sulla percezione collettiva degli eventi del 2007. La trasparenza sulle tempistiche rimane una priorità per gli inquirenti.

L'audizione del 26 novembre ha fornito nuovi dettagli sulla cronaca di Garlasco. La ricerca della verità procede attraverso l'analisi di ogni elemento disponibile. La speranza è che la giustizia possa arrivare definitivamente per la famiglia della vittima.