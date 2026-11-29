La variante PJ.2.1 del coronavirus mostra un aumento significativo in Europa, con dati Oms su circolazione e sintomi. Analisi dettagliata su rischi, vaccini Xfg e misure di prevenzione per la stagione 2026-2027.

Il panorama epidemiologico globale sta registrando una riemersione significativa del coronavirus con la nuova variante PJ.2.1, un ceppo che sta guadagnando rapidamente quota in diverse regioni del mondo. L'Organizzazione mondiale della sanità ha inserito ufficialmente questo agente patogeno nella lista delle varianti sotto monitoraggio speciale a partire dal 19 novembre, segnando un punto di svolta nella sorveglianza internazionale. In Europa, il tasso di circolazione è aumentato in modo evidente, richiedendo una attenta valutazione dei dati da parte delle autorità sanitarie e della comunità scientifica.

Dati epidemiologici e diffusione globale

Le prime sequenze genetiche della nuova variante PJ.2.1 sono state rinvenute il 25 maggio 2026, discendendo dalla famiglia Omicron e mostrando una capacità di propagazione rapida. La valutazione dell'Oms del 19 novembre rileva che la quota della variante sul totale delle sequenze genetiche disponibili a livello mondiale è passata dall'1% di metà agosto all'11,6% di inizio ottobre. Nelle Americhe, il dato è ancora più elevato, raggiungendo il 16,6%, mentre in Europa si attestato al 6,1%.

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All'8 novembre, erano state depositate nella banca dati internazionale Gisaid 722 sequenze riconducibili a PJ.2.1, provenienti da ben 18 Paesi diversi. Questo scenario è confermato anche dai dati italiani dell'Istituto superiore di sanità, che registrano una persistente circolazione del virus. Segnali di ripresa arrivano anche dalla Svizzera, dove nel Canton Ticino i contagi notificati sono passati da circa 0,5 ogni 100mila abitanti a fine ottobre a quasi 10 ogni 100mila abitanti nella settimana conclusa il 22 novembre.

Caratteristiche biologiche e percezione del rischio

La variante PJ.2.1 presenta numerose mutazioni nella proteina Spike, mostrando negli studi di laboratorio una maggiore capacità di legarsi al recettore ACE2 per entrare nelle cellule umane. Tuttavia, non è stato dimostrato che questa caratteristica si traduca in una maggiore trasmissibilità nell'uomo, né vi sono evidenze di un aumento della gravità della malattia rispetto ad altre varianti in circolazione. L'Organizzazione mondiale della sanità valuta attualmente come basso il rischio aggiuntivo per la salute pubblica a livello globale, pur sottolineando che il grado di certezza della valutazione è limitato.

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Nonostante i dati tecnici, Fabrizio Pregliasco, virologo e docente di igiene all'Università degli Studi di Milano, sottolinea come il coronavirus sia progressivamente scomparso dall'attenzione dei media e dalla percezione del rischio dei cittadini. Pregliasco ricorda che il virus continua a circolare e a provocare ricoveri, complicanze e decessi tra le persone più vulnerabili. A rendere più difficile la valutazione dell'effettiva diffusione contribuiscono la drastica riduzione del numero dei tamponi effettuati e il crescente ricorso ai test domiciliari.

Sintomi, ricoveri e strategia vaccinale

Nella settimana dal 16 al 22 novembre, lo studio RespiVirNet dell'Istituto superiore di sanità pubblicato il 27 novembre stima circa 532mila casi di infezioni respiratorie acute, per un totale di quasi 2,8 milioni dall'inizio della sorveglianza stagionale. Oltre ai casi di Covid, sono state rilevate infezioni per Rhinovirus (15,1% del campione) e virus influenzali o parainfluenzali per oltre il 13% dei casi. La positività al coronavirus nella sorveglianza territoriale raggiunge l'11,7%, con percentuali più elevate per Covid e influenza tra gli over 65 in ambito ospedaliero.

Le manifestazioni cliniche sono comuni anche ad altre infezioni respiratorie stagionali, rendendo impossibile distinguere il Covid dall'influenza senza un'analisi genetica. Serve quindi rilanciare con urgenza la vaccinazione di richiamo, come affermato da Pregliasco, riferendosi soprattutto agli anziani e alle persone fragili. La campagna vaccinale italiana per la stagione 2026-2027 prevede vaccini aggiornati alla variante Xfg, raccomandata a partire dai sei mesi di vita. L'obiettivo prioritario rimane ridurre il rischio di forme gravi, ricoveri e decessi, dato che la protezione immunitaria diminuisce nel tempo.