Nuova Zelanda introduce un test obbligatorio per i migranti che richiedono la cittadinanza a partire dal 2027

Dal 2027, i migranti che desiderano ottenere la cittadinanza neozelandese dovranno superare un test obbligatorio che valuterà le loro conoscenze su temi fondamentali come il governo, i diritti umani e le leggi del Paese. Questa nuova misura rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla procedura attuale.

Dal 2027, i migranti che desiderano ottenere la cittadinanza neozelandese dovranno superare un test obbligatorio che valuterà le loro conoscenze su temi fondamentali come il governo, i diritti umani e le leggi del Paese.

Questa nuova misura, annunciata dal ministro degli Affari interni Brooke van Velden, rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla procedura attuale, che richiede solo la firma di una dichiarazione di comprensione dei doveri e dei diritti di cittadinanza. Il test, che sarà somministrato di persona, consisterà in 20 domande a scelta multipla in lingua inglese, delle quali almeno 15 dovranno essere risposte correttamente per superarlo.

Tra i temi trattati ci saranno il Bill of Rights Act, i diritti umani, alcuni reati penali, il diritto di voto, i principi democratici, la struttura del governo e le normative relative ai viaggi in entrata e in uscita dalla Nuova Zelanda. Il ministro van Velden ha sottolineato l'importanza di questo esame, affermando che le persone che aspirano alla cittadinanza devono comprendere i valori fondamentali della società neozelandese, come la libertà di espressione e l'uguaglianza di tutti davanti alla legge.

Questo test, ha aggiunto, garantirà che i futuri cittadini siano a conoscenza delle loro responsabilità e dei loro privilegi prima di ottenere la cittadinanza per concessione. Il Dipartimento degli Affari Interni sta attualmente lavorando sui dettagli del test, che entrerà in vigore nella seconda metà del 2027. Questa iniziativa riflette l'impegno del governo neozelandese nel promuovere l'integrazione e la comprensione delle norme e dei valori del Paese tra i nuovi cittadini.

Inoltre, il test mira a rafforzare il senso di appartenenza e di responsabilità civica tra i migranti, contribuendo a costruire una società più coesa e informata. La decisione è stata accolta con interesse da diverse parti politiche e sociali, che vedono in questa misura un passo importante per garantire che tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro origine, siano pienamente consapevoli delle leggi e dei principi che regolano la vita in Nuova Zelanda





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