Nuova Zelanda: Luxon mantiene guida ma risultati finali il 27 novembre

La coalizione di Christopher Luxon guida le elezioni neozelandesi. I risultati ufficiali del 27 novembre definiscono il governo dopo il conteggio dei voti speciali.

I risultati provvisori delle elezioni generali neozelandesi confermano che la coalizione di governo guidata dal Partito Nazionale mantiene una stretta maggioranza iniziale. Il primo ministro Christopher Luxon si trova attualmente in una posizione di forza, sebbene la composizione esatta del prossimo parlamento non sarà confermata fino all'annuncio ufficiale dei risultati il 27 novembre. Questa attesa è dovuta alla necessità di elaborare i cosiddetti " voti speciali" che potrebbero alterare l'equilibrio delle forze politiche.

Proiezioni provvisorie e margine di maggioranza

Secondo i dati preliminari rilasciati dalla Commissione elettorale, la coalizione di centro-destra composta dal Partito Nazionale, dal Partito ACT e da New Zealand First detiene 67 seggi su 131 in Parlamento. Nel dettaglio, il Partito Nazionale ha ottenuto 42 seggi, mentre il Partito ACT ne ha conquistati 13 e New Zealand First ha assicurato 12 parlamentari. Questo insieme di voti garantisce alla formazione governativa uscente una maggioranza di appena un seggio, creando una situazione di potenziale instabilità fino al completamento dello spoglio.

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Importanza cruciale dei voti speciali residui

La stabilità della maggioranza attuale dipende interamente dal conteggio del restante 14% dei voti, corrispondente a 399.365 schede elettorali non ancora elaborate. Questi "voti speciali" provengono principalmente da elettori che si trovavano fuori dalla circoscrizione durante le elezioni, una categoria demografica che storicamente mostra una preferenza per i partiti di sinistra. Di conseguenza, i principali beneficiari potenziali di questi voti sono il Partito dei Verdi, Te Pati Maori e il Partito Laburista, che al momento è il partito più numeroso fuori dalla coalizione di governo.

Negoziati governativi e ruoli dei partiti

Dopo la proclamazione definitiva dei risultati, i partiti inizieranno le trattative per formare il nuovo esecutivo, scegliendo tra alleanze coalizionali strette o accordi di fiducia e sostegno. In questi ultimi accordi, un partito più piccolo si impegna a sostenere il governo nella votazione di fiducia e nelle leggi chiave, senza però entrare a far parte del gabinetto ministeriale. Un attore chiave in queste trattative potrebbe essere la centrista Opportunity Party, che entra in Parlamento per la prima volta con un programma basato su politiche evidenziate dai dati empirici.

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Posizioni contrastanti di Luxon e Opportunity

Il leader del Partito Nazionale e primo ministro uscente Christopher Luxon ha precedentemente escluso categoricamente qualsiasi collaborazione con la Opportunity Party. Al contrario, la direzione di Opportunity ha dichiarato la propria disponibilità a discutere un'alleanza governativa, suggerendo che potrebbe ricoprire un ruolo decisivo di "kingmaker" nel determinare la formazione dell'esecutivo. Entrambi i principali leader politici, Luxon e il capo dell'opposizione Chris Hipkins del Partito Laburista, hanno concordato di attendere i risultati finali prima di intraprendere discussioni formali sulla composizione del governo.

Funzionamento del governo provvisorio

Fra l'8 novembre e il 27 novembre, l'attuale amministrazione nazionale opererà come governo custode. Secondo le regole parlamentari, un governo custode può gestire la normale burocrazia dello Stato ma non può prendere decisioni significative da solo, se non in casi di emergenza o crisi. Per questioni costituzionali, economiche o altre di grande importanza, il governo uscente deve consultare e seguire le indicazioni del governo entrante, anche se quest'ultimo ha visioni divergenti.