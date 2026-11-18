L'Alta Corte neozelandese ha stabilito che la modifica del governo alla legge sulla parità retributiva viola i diritti delle donne, segnando una vittoria storica per i sindacati e le lavoratrici.

Un tribunale neozelandese ha stabilito che la riforma del governo in materia di parità retributiva ha violato i diritti delle donne. Questa decisione legale, resa pubblica a Sydney il 19 novembre, rappresenta un punto di svolta significativo nel dibattito nazionale sulle condizioni economiche delle lavoratrici e sul ruolo dello Stato nella protezione della parità di genere.

La decisione del giudice Paul Radich

Il giudice dell'Alta Corte Paul Radich ha stabilito che le modifiche introdotte dal governo di coalizione di centro-destra alla legislazione esistente costituiscono una discriminazione ingiustificata. Secondo la sentenza, le riforme varate hanno violato la Carta dei diritti (Bill of Rights Act) della Nuova Zelanda, riconoscendo che le donne che lavorano in settori a predominanza femminile sono state danneggiate dalle nuove norme. La corte ha dichiarato che una dichiarazione formale era necessaria per avallare le posizioni delle ricorrenti e riconoscere pubblicamente la violazione dei loro diritti fondamentali stabiliti dalla legge.

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La motivazione alla base della decisione si concentra sul fatto che le nuove regole hanno reso ingiustamente più difficile per le donne far valere i propri diritti economici. Il giudice ha sottolineato che lo Stato ha il dovere di garantire che le disparità retributive non siano perpetuate da normative che eliminano o indeboliscono le tutele esistenti. Questa interpretazione della legge pone le basi per un eventuale riesame completo delle politiche salariale future.

Le modifiche del maggio 2025 e i costi

Nel maggio 2025, il governo aveva modificato la legge sulla parità retributiva (Equal Pay Act), inasprendo notevolmente i criteri di ammissibilità per le nuove richieste. La riforma richiedeva prove specifiche che il lavoro fosse stato storicamente sottovalutato e che tale sottovalutazione continuasse a esistere. Inoltre, le modifiche hanno annullato decine di ricorsi già esistenti, tagliando di netto le possibilità di giustizia per molte lavoratrici le cui cause erano già in corso. Il governo aveva giustificato queste misure citando l'aumento del numero delle richieste e i costi elevati per il tesoro pubblico.

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Secondo i dati presentati dall'esecutivo, i costi totali di liquidazione a carico del governo erano diventati significativi, raggiungendo 1,78 miliardi di dollari neozelandesi, equivalenti a circa 977 milioni di dollari statunitensi, per ogni anno. Questa cifra enorme è stata utilizzata come argomentazione principale per sostenere la necessità di una riforma drastica, finalizzata a contenere la spesa pubblica. Tuttavia, il tribunale ha ritenuto che l'obiettivo di risparmio non giustifichi la discriminazione diretta contro un gruppo demografico specifico, le donne.

La reazione della Public Service Association

Il più grande sindacato della Nuova Zelanda, la Public Service Association, che figura come uno dei cinque ricorrenti nella causa, ha definito la sentenza "una giornata storica per le donne neozelandesi". L'organizzazione sindacale ha sottolineato che la vittoria legale non è solo un trionfo tecnico, ma un riconoscimento politico dell'importanza della parità salariale. Il sindacato ha invitato tutti i partiti politici a impegnarsi per ripristinare i diritti cancellati e per garantire che le donne non subiscano discriminazioni nel lavoro e nella retribuzione.

La Public Service Association ha esortato il nuovo parlamento a assumersi la responsabilità di risolvere le richieste di parità salariale pendenti. La dichiarazione ufficiale invita l'intera classe politica, indipendentemente dall'orientamento di partito, a collaborare per ripristinare la piena efficacia della legge sulla parità salariale. Questa pressione politica mira a evitare che future amministrazioni possano adottare misure simili senza un ampio consenso sociale e legislative.

Impatto politico post-elezioni

La sentenza arriva in un momento delicatissimo per la scena politica neozelandese, a seguito delle elezioni generali tenutesi all'inizio di novembre. Il Partito Nazionale di centro-destra è sulla buona strada per mantenere il potere, ma dispone solo di una maggioranza risicata. Questa debolezza numerica rende il governo vulnerabile alle pressioni sia da sinistra che da destra, creando un ambiente politico instabile dove le riforme sono soggette a continui dibattiti e possibili rinegoziamenti.

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Inoltre, il Partito Nazionale potrebbe perdere il controllo di alcuni ministeri chiave a favore dei partner di coalizione di destra. Questa possibile redistribuzione del potere all'interno dell'esecutivo potrebbe influenzare il modo in cui verrà attuata la sentenza o se si tenterà di approvarne una nuova versione che superi le obiezioni legali sollevate oggi. Il futuro dell'attuazione dei diritti delle donne nel settore del lavoro dipenderà ora dalla capacità delle forze politiche di trovare un accordo stabile.

La decisione del giudice Paul Radich non solo tutela i diritti delle lavoratrici coinvolte nella causa, ma crea un precedente giuridico che potrebbe avere ripercussioni a lungo termine su tutte le normative sociali in Nuova Zelanda. La strada ora è spianata per un dibattito più approfondito su come bilanciare la sostenibilità economica con l'uguaglianza sostanziale, un tema che rimarrà centrale nei prossimi mesi mentre il paese cerca di formare un governo stabile.