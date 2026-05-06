Nuove direttive del Governo Meloni su Sfratti e Locazioni: Verso una Maggiore Tutela della Proprietà Privata

Il governo Meloni punta a rilanciare il mercato degli affitti attraverso l'accelerazione delle procedure di sgombero e la protezione dei proprietari, riducendo i tempi legali per il recupero degli immobili occupati.

La strategia del governo guidato da Giorgia Meloni in materia di edilizia e gestione immobiliare sta prendendo una direzione netta e decisa, puntando a un equilibrio tra la risoluzione delle emergenze abitative e la rigorosa tutela della proprietà privata .

Al centro di questa visione si colloca l'idea che una maggiore sicurezza per i proprietari di immobili possa tradursi, paradossalmente, in un vantaggio per gli inquilini attraverso la riduzione dei canoni di locazione. Secondo quanto illustrato dalla deputata Alice Buonguerrieri durante una recente conferenza stampa tenutasi presso la Camera dei Deputati, l'era della tolleranza verso le occupazioni abusive e i mancati pagamenti è giunta al termine.

Per concretizzare questo cambio di rotta, l'esecutivo ha messo in campo due strumenti complementari: il decreto legge relativo al Piano Casa, volto a fornire risposte concrete alle criticità abitative, e il disegno di legge Sgomberi, specificamente pensato per blindare i diritti di chi possiede un immobile. Questa impostazione non nasce nel vuoto, ma è il frutto di un dialogo serrato con le associazioni di categoria, in particolare Confedilizia, guidata da Giorgio Spaziani Testa, che ha fornito suggerimenti tecnici fondamentali per rendere la norma efficace e applicabile.

Dal punto di vista tecnico, le novità introdotte dal provvedimento mirano a abbattere drasticamente i tempi della burocrazia giudiziaria, che spesso rendono i processi di sfratto infiniti e frustranti. La misura più incisiva prevede l'introduzione di procedure accelerate per la liberazione immediata dei beni occupati abusivamente; in questi casi, l'atto di proprietà stessa verrà riconosciuto come titolo esecutivo, semplificando l'iter legale per il recupero dell'immobile.

Parallelamente, per le situazioni di finita locazione, è previsto un provvedimento di ingiunzione per il rilascio della casa. La tempistica sarà estremamente serrata: il Giudice sarà tenuto a emettere l'ingiunzione entro soli 15 giorni dal deposito della domanda, fissando un termine per il rilascio dell'immobile che non potrà superare i 60 giorni successivi. Per scoraggiare ogni tentativo di dilazione ingiustificata, sono state inoltre introdotte penali severe per i ritardi nel rilascio e una generale accelerazione delle fasi di esecuzione forzata.

Questo approccio mira a eliminare quelle storture sistemiche denunciate da Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, come l'assurdità di obbligare il proprietario a farsi carico della custodia dei beni lasciati dall'inquilino sfrattato. L'obiettivo finale di questa riforma è stimolare un mercato immobiliare più dinamico e accessibile.

La logica sottostante è semplice: se un proprietario ha la certezza giuridica di poter rientrare in possesso del proprio bene in tempi ragionevoli e senza ostacoli insormontabili, sarà molto più propenso a mettere il proprio immobile sul mercato degli affitti. L'aumento dell'offerta di case disponibili porterà naturalmente a una maggiore concorrenza tra i locatori e, di conseguenza, a una riduzione dei canoni d'affitto, rendendo l'abitare più sostenibile per le fasce di popolazione che ne hanno bisogno.

Come sottolineato da Francesco Filini, responsabile del programma di Fratelli d'Italia, tale provvedimento rappresenta una riaffermazione dello stato di diritto contro ogni tendenza populista che suggerirebbe il sequestro o la requisizione delle case sfitte. Invece di ricorrere a misure coercitive che danneggerebbero l'economia e il diritto di proprietà, il governo sceglie di incentivare l'investimento privato.

In sintesi, la formula più sfratti e più affitti non è vista come una misura punitiva, ma come un volano economico per sbloccare un settore immobiliare stagnante, garantendo che il contratto di locazione torni a essere uno strumento di scambio sicuro, trasparente e vantaggioso per entrambe le parti coinvolte





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