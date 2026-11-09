Nuove indagini Pasolini: tre DNA e la difesa di Maraini e D'Ubaldo

A 51 anni dall'omicidio, il senatore D'Ubaldo e l'avvocato Maccioni presentano nuove prove sul caso. La presenza di tre DNA nell'Idroscalo sfida la colpevolezza di Pino Pelosi.

La notte tra l'1 e il 2 novembre 1975, l'Idroscalo di Ostia ospitò un massacro che avrebbe segnato per sempre la storia culturale italiana. Cinquantuno anni dopo, la vicenda torna al centro del dibattito pubblico a Palazzo Madama, dove si è tenuta la conferenza stampa "Pasolini, riaperte le indagini". L'incontro, promosso dal senatore del Partito Democratico Francesco D'Ubaldo, mira a fare luce su un omicidio che resta uno dei casi più controversi e opachi della Repubblica. La presenza di tre profili genetici sul luogo del delitto continua a minare la versione ufficiale che aveva incriminato esclusivamente Pino Pelosi.

Prove scientifiche e la tesi della presenza ignota

La riapertura delle indagini, sollecitata dall'avvocato Leonardo Maccioni, si basa su elementi forensi ritenuti decisivi dai sostenitori di una revisione storica. Maccioni ha illustrato il contenuto di un'istanza presentata quattordici anni fa, integrata da documenti rinvenuti nell'Archivio di Stato e da deposizioni riservate. Il nucleo della nuova richiesta ruota attorno ai tre profili di DNA trovati sulla scena del crimine durante le indagini preliminari tra il 2010 e il 2015. La presenza di materiale genetico estraneo a Pino Pelosi rappresenta una prova scientifica che indica la presenza di ulteriori soggetti, smentendo la tesi dell'azione solitaria dell'adolescente.

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La posizione di Maraini e le incongruenze processuali

Mariangela Maraini, amica dello scrittore, ha ribadito la posizione di chi, fin dall'inizio, dubitò della versione dei fatti. La scrittrice ha ricordato che lei e altri amici compresero subito che Pino Pelosi non potesse essere il colpevole esclusivo, sottolineando la discrepanza tra le condizioni fisiche del ragazzo e la brutalità dell'assassinio. Pelosi, allora diciassettenne, era stato fotografato subito dopo il fermo senza una goccia di sangue, mentre Pier Paolo Pasolini, ucciso a bastonate, ne era coperto. Maraini ha definito la figura di Pelosi come quella di un giovane "dinamico" e "forte", la cui difesa sarebbe stata un atto di sopravvivenza, non l'esito di un agguato premeditato come spesso raffigurato.

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Il ruolo dello Stato e le pressioni mediatiche

Leonardo Maccioni ha evidenziato come la costruzione della colpevolezza di un minorenne sia avvenuta in condizioni di opacità istituzionale. L'avvocato ha riportato l'attenzione su un telegiornale delle 20:00 della rete nazionale, che lesse quasi integralmente l'interrogatorio di Pelosi, nonostante fosse ancora in pieno segreto istruttorio. Questa divulgazione anticipata, nota già da lungo tempo ma recuperata recentemente, sembra aver influenzato la narrazione pubblica a discapito delle indagini reali. Maccioni ha paragonato questa dinamica ad altri casi storici, come quello di Stefano Cucchi, chiedendosi se lo Stato possa permettersi di ignorare nuove prove in questo specifico contenzioso.

Impegni politici e prospettive future

Francesco D'Ubaldo ha confermato l'impegno dell'Ordine degli Avvocati, costituitosi parte offesa tre anni fa, per portare luce su una vicenda ancora molto opaca. Il senatore ha sottolineato la necessità di indagare "fino in fondo", citando l'apertura di Casa Pasolini a Rebibbia alla rete dei musei nazionali come segno di rispetto per la memoria dell'autore. D'Ubaldo ha ricordato che Carlo Alfredo Moro, in primo grado, aveva già riconosciuto l'impossibilità di una responsabilità esclusiva, ma che tale formula fu cancellata dalla Corte d'Appello. L'obiettivo rimane ottenere chiarezza definitiva, evitando che la verità storica continui a essere oscurata da pregiudizi o da una mancata volontà politica di riaprire il dibattito pubblico.