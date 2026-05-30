Nuove indicazioni per i viaggiatori dall'Africa: cinque livelli di rischio per Ebola

Il ministero della Salute ha pubblicato un'ordinanza che definisce le misure di prevenzione e i criteri di valutazione medici ed epidemiologici da adottare per i viaggiatori asintomatici provenienti da Congo e Uganda. I viaggiatori vengono classificati in cinque fasce di rischio in base alla provenienza e al tipo di esposizione.

Arrivano nuove indicazioni ufficiali per chi viaggia dall'Africa, legate ovviamente al focolaio di Ebola attualmente in corso. Per le persone asintomatiche provenienti da Congo e Uganda sono previsti cinque diversi livelli di rischio legati all'epidemia da virus Bundibugyo.

Sulla è stata pubblicata l'ordinanza del ministero della Salute che definisce le misure di prevenzione e i criteri di valutazione medici ed epidemiologici da adottare. I viaggiatori asintomatici vengono classificati in cinque fasce (rischio molto basso, basso, moderato, alto, molto alto) in base alla provenienza da aree di 'specifica attenzione' e al tipo di esposizione che hanno avuto. A seconda del livello vengono applicate precise misure sanitarie.

Il viaggio o la provenienza da un Paese interessato non costituiscono da soli criterio sufficiente per classificare una persona come caso sospetto. La decisione deve basarsi su una valutazione integrata del quadro clinico, della storia di viaggio, delle aree visitate e delle esposizioni riferite. L'aeroporto sanitario di Fiumicino è l'unico scalo autorizzato nel caso in cui a bordo di un velivolo ci siano persone sintomatiche in arrivo in Italia dai Paesi coinvolti.

Il passeggero o il membro dell'equipaggio che abbia soggiornato in uno dei suddetti Paesi negli ultimi 21 giorni, qualora presenti uno o più sintomi, segnalerà immediatamente la circostanza al personale di volo. L'aereo potrà atterrare solo presso lo scalo di Fiumicino, dove verranno attuate le procedure previste dall'Usmaf-Sasn competente. Si raccomanda infine alle compagnie aeree di segnalare tempestivamente agli uffici competenti qualsiasi situazione sospetta a bordo dell'aeromobile





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ebola Congo Uganda Ministero Della Salute Misure Di Prevenzione Criteri Di Valutazione

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Il sale rosa dell’Himalaya possiede proprietà benefiche per la salute?Falso, perché non ci sono evidenze scientifiche che lo attestino. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices (ANSA)

Read more »

Il caso della grazia a Cipriani: nuove ombre sulla vicenda dell'adozioneL'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, Giuseppe Cipriani, è al centro di una nuova inchiesta sulla grazia concessa dal presidente della Repubblica. Secondo la ricostruzione, la richiesta di clemenza non sarebbe stata fatta per un minore disabile, ma per un bambino al centro di una contesa giudiziaria tra la coppia Minetti-Cipriani e i suoi genitori tutt'ora in vita.

Read more »

Ebola in Africa: la comunità internazionale si mobilita per sviluppare un vaccinoL'epidemia di ebola in corso in Africa ha messo in allarme la comunità sanitaria internazionale. Gli scienziati stanno lavorando per sviluppare un vaccino in pochi mesi, con l'obiettivo di ottenere un risultato entro la fine dell'anno. Jean Kaseya, direttore generale dell'Africa Cdc, ha fatto il punto sulla ricerca durante l'ultimo briefing sull'emergenza in corso nella Repubblica Democratica del Congo. Ha dichiarato che entro la fine del 2026, l'Africa Cdc garantirà la disponibilità di un vaccino e un farmaco contro il virus Bundibugyo. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha confermato la prima guarigione dall'inizio dell'epidemia nella Rdc, ma l'allerta resta massima. L'Uganda ha confermato due nuovi casi di ebola, portando il totale a 9 contagi e un decesso dall'inizio dell'epidemia transfrontaliera.

Read more »

Ebola, in Italia scattano le misure ai confini: dichiarazione obbligatoria per chi arriva da Congo e UgandaIntanto il ministero della Salute rassicura: 'Il rischio Ebola nel nostro Paese è basso'

Read more »