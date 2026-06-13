Nuove linee guida europee sulla rianimazione cardiopolmonare: formazione scolastica obbligatoria e coinvolgimento dei cittadini

Le nuove linee guida dell'European Resuscitation Council enfatizzano l'importanza della formazione al primo soccorso fin dall'infanzia, l'uso di app per localizzare defibrillatori e la presa in carico dei sopravvissuti. Il documento, frutto del lavoro di 150 esperti, aggiorna la catena della sopravvivenza e ribadisce che ogni cittadino deve essere pronto a intervenire.

Le nuove linee guida europee sulla rianimazione cardiopolmonare , pubblicate dall'European Resuscitation Council (Erc), stabiliscono l'importanza di inserire stabilmente la formazione al primo soccorso nei programmi scolastici fin dall'infanzia e nelle autoscuole per i candidati alla patente.

Questo documento è il risultato del lavoro di 150 esperti provenienti da 29 Paesi, tra cui medici e ricercatori dell'Italian Resuscitation Council (Irc), società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute. Le linee guida si basano su 90 revisioni sistematiche e 100 aggiornamenti prodotti dall'International Liaison Committee on Resuscitation (Ilcor). Ogni anno in Europa si verificano circa 400.000 arresti cardiaci extraospedalieri, di cui 60.000 in Italia, con una media di età delle vittime di 67 anni e il 65% di uomini.

La rapidità di intervento è essenziale: la possibilità di sopravvivenza diminuisce del 10% per ogni minuto che passa. Le nuove indicazioni enfatizzano l'istituzione di registri nazionali sugli arresti cardiaci per raccogliere dati utili a misurare l'efficacia dei soccorsi e la necessità di coinvolgere attivamente i cittadini nella catena dei soccorsi, attraverso l'insegnamento del massaggio cardiaco e dell'uso del defibrillatore automatico esterno (DAE).

Un ruolo cruciale è attribuito alle applicazioni per cellulari che mappano i defibrillatori presenti sul territorio e geolocalizzano i potenziali soccorritori. In Europa, 17 Paesi hanno già adottato tali strumenti; in Italia, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche dispongono di app gratuite.

Inoltre, le linee guida sottolineano la necessità di un'adeguata presa in carico dei sopravvissuti a un arresto cardiaco, attraverso team multidisciplinari che seguano il recupero fisico e psicologico. Federico Semeraro, presidente dell'European Resuscitation Council, e Andrea Scapigliati, past president dell'Italian Resuscitation Council, confermano l'importanza di these aggiornamenti, che rappresentano le indicazioni più attuali e verificate a livello scientifico.

Le nuove linee guida riprendono e aggiornano i quattro 'anelli' della catena della sopravvivenza: il riconoscimento rapido dell'arresto cardiaco e l'attivazione dei soccorsi; l'avvio tempestivo delle manovre di rianimazione e l'uso del defibrillatore; l'assistenza medica avanzata post-rianimazione; la presa in carico specializzata dei sopravvissuti. Scapigliati spiega in dettaglio le fasi: verificare la coscienza della persona, chiamare il 112 o il 118, valutare la respirazione, reperire un DAE e iniziare le compressioni toraciche al ritmo di 100-120 al minuto, con le mani sovrapposte sulla metà inferiore dello sterno e le braccia tese





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