Nuove misure per contrastare i rischi legati al virus: hub sanitario nazionale e centri di riferimento per le malattie infettive

Il Ministero della Salute ha emanato un'ordinanza e una circolare per contrastare i rischi legati al virus. La circolare prevede la creazione di un hub sanitario nazionale a Fiumicino e di centri di riferimento per le malattie infettive in ogni regione. Viene stabilito che chiunque arrivi in Italia dai due Paesi a rischio debba dichiarare la propria provenienza entro 24 ore. La circolare prevede anche la creazione di diversi livelli di sorveglianza, a seconda del rischio di contagio.

Il Ministero della Salute ha emanato un'ordinanza e una circolare per contrastare i rischi legati al virus, stabilendo che chiunque arrivi in Italia dai due Paesi a rischio debba dichiarare la propria provenienza entro 24 ore.

La circolare prevede anche la creazione di un hub sanitario nazionale a Fiumicino e di centri di riferimento per le malattie infettive in ogni regione. Il centro nazionale sarà l'ospedale Spallanzani di Roma. La circolare prevede anche la creazione di diversi livelli di sorveglianza, a seconda del rischio di contagio. Gli asintomatici che non sono stati in un'area di attenzione e non riferiscono una potenziale esposizione saranno raggiunti dalle ASL per 21 giorni.

Gli asintomatici che sono stati in un'area di attenzione ma non riferiscono nessuna potenziale esposizione a rischio saranno sottoposti a sorveglianza attiva. Gli asintomatici che sono stati in un'area di attenzione e riferiscono un'esposizione non ad alto rischio saranno messi in quarantena. Infine, gli asintomatici che hanno avuto un'esposizione ad alto rischio saranno trasportati in biocontenimento





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Virus Ministero Della Salute Hub Sanitario Nazionale Centri Di Riferimento Malattie Infettive Sorveglianza Rischio Di Contagio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ebola, in Italia obbligo di dichiarazione per chi proviene da Congo e UgandaIl ministero della Salute ha pubblicato anche la circolare applicativa delle norme contenute nell’ordinanza

Read more »

Rinnovato l'accordo tra Gruppo San Donato e Ministero della Salute irachenoIl presidente del Gruppo GKSD ha incontrato il primo ministro dell'Iraq per confermare il consolidamento del rapporto tra le istituzioni sanitarie irachene e il modello di eccellenza sanitaria rappresentato dal Gruppo San Donato.

Read more »

Ebola, in Italia scattano le misure ai confini: dichiarazione obbligatoria per chi arriva da Congo e UgandaIntanto il ministero della Salute rassicura: 'Il rischio Ebola nel nostro Paese è basso'

Read more »

Ebola, 5 livelli di rischio e centri di riferimento nelle regioniLa circolare del ministero della Salute, l'aeroporto di Fiumicino hub sanitario (ANSA)

Read more »