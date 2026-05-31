Nuove misure per contrastare i rischi legati al virus: hub sanitario nazionale e centri di riferimento per le malattie infettive

Il Ministero della Salute ha emanato un'ordinanza e una circolare per contrastare i rischi legati al virus. La circolare prevede la creazione di un hub sanitario nazionale a Fiumicino e di centri di riferimento per le malattie infettive in ogni regione. Viene stabilito che chiunque arrivi in Italia dai due Paesi a rischio debba dichiarare la propria provenienza entro 24 ore. La circolare prevede anche la creazione di diversi livelli di sorveglianza, a seconda del rischio di contagio.
Il Ministero della Salute ha emanato un'ordinanza e una circolare per contrastare i rischi legati al virus, stabilendo che chiunque arrivi in Italia dai due Paesi a rischio debba dichiarare la propria provenienza entro 24 ore.
La circolare prevede anche la creazione di un hub sanitario nazionale a Fiumicino e di centri di riferimento per le malattie infettive in ogni regione. Il centro nazionale sarà l'ospedale Spallanzani di Roma. La circolare prevede anche la creazione di diversi livelli di sorveglianza, a seconda del rischio di contagio. Gli asintomatici che non sono stati in un'area di attenzione e non riferiscono una potenziale esposizione saranno raggiunti dalle ASL per 21 giorni.
Gli asintomatici che sono stati in un'area di attenzione ma non riferiscono nessuna potenziale esposizione a rischio saranno sottoposti a sorveglianza attiva. Gli asintomatici che sono stati in un'area di attenzione e riferiscono un'esposizione non ad alto rischio saranno messi in quarantena. Infine, gli asintomatici che hanno avuto un'esposizione ad alto rischio saranno trasportati in biocontenimento
Virus Ministero Della Salute Hub Sanitario Nazionale Centri Di Riferimento Malattie Infettive Sorveglianza Rischio Di Contagio
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ebola, in Italia obbligo di dichiarazione per chi proviene da Congo e UgandaIl ministero della Salute ha pubblicato anche la circolare applicativa delle norme contenute nell’ordinanza
Read more »
Rinnovato l'accordo tra Gruppo San Donato e Ministero della Salute irachenoIl presidente del Gruppo GKSD ha incontrato il primo ministro dell'Iraq per confermare il consolidamento del rapporto tra le istituzioni sanitarie irachene e il modello di eccellenza sanitaria rappresentato dal Gruppo San Donato.
Read more »
Ebola, in Italia scattano le misure ai confini: dichiarazione obbligatoria per chi arriva da Congo e UgandaIntanto il ministero della Salute rassicura: 'Il rischio Ebola nel nostro Paese è basso'
Read more »
Ebola, 5 livelli di rischio e centri di riferimento nelle regioniLa circolare del ministero della Salute, l'aeroporto di Fiumicino hub sanitario (ANSA)
Read more »