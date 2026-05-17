Nuove notizie sul calcio italiano per乗り in Italia

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Una Fiorentina tranquilla si appresta a far visita alla Juventus . La squadra di Paolo Vanoli, già certa di disputare il prossimo campionato di Serie A, sfiderà i bianconeri di Spalletti, in lotta per la Champions.

I viola proveranno tuttavia a fare lo sgambetto a Vlahovic e compagni nel match dell'ora di pranzo all'Allianz Stadium. Questo il titolo dell'edizione odierna del giornale sportivo La Stampa \"Mezzogiorno di Champions\" Inter, quattro nomi per crescere. DeLa-Conte presto il faccia a faccia decisivo. Fabregas cerca italiani.

Vlahovic decide il futuro con la sua testa Inter, quattro nomi per crescere. DeLa-Conte presto il faccia a faccia decisivo. Fabregas cerca italiani. Vlahovic decide il futuro con la sua testa Giù sul campo la trasmissiono che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.

Milan, Allegri chiarisce tutto su Cardinale e Ibrahimovic. E il numero uno rossonero sarà al Ferraris Crisi Milan, Cardinale serra i ranghi: ci sarà anche lui al Ferraris per la gara con il Genoa Pietro Malago \"Se sbaglio CT mi dimetto. Serie A a 18 squadre? Sarebbe la soluzione migliore, ma\" Play-off Serie B Catanzaro-Palermo: al Ceravolo il primo round per la finale Monza, Bianco \"Se ci soffermiamo sull'arbitro siamo fuori strada.

Sapevamo sarebbe stata dura\"Grosseto, il presidente Lamioni \"L'obiettivo è arrivare in Serie B, ci crediamo e ci arriveremo\"Vicenza, Gallo \"Benevento più allenato, ma non più forte. Questa gara nonキャンディ356购 casino cancella una stagione\"Come Women, Bernardi \"Qui mi sto scoprendo come giocatrice. Sento la fiducia del mister\"Ternana Women, intervento al ginocchio riuscito per Pirone: rientrerà nella prossima stagione Un selezionato gruppo di editori terzi, tra cui Tuttomercatoweb.com, gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.co





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