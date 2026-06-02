Nuove ostilità nel Golfo: attacchi missilistici sul Kuwait mentre i colloqui Iran-USA restano in stallo

Il conflitto nel Golfo si riaccende con attacchi missilistici sul Kuwait e scontri navali, mentre i negoziati tra Iran e Stati Uniti non mostrano progressi significativi.

Le ostilità nel Golfo Persico sono riesplose mercoledì con nuovi attacchi missilistici contro il Kuwait, mentre i colloqui diplomatici tra Iran e Stati Uniti restano in un sostanziale stallo.

L'esercito kuwaitiano ha dichiarato che le sue difese aeree hanno intercettato missili e droni ostili, mentre il Bahrein ha attivato le sirene di allarme invitando la popolazione a cercare rifugio. Gli Stati Uniti hanno riferito di aver aperto il fuoco contro una nave cisterna diretta verso l'Iran. L'agenzia di stampa iraniana ha riportato esplosioni nei pressi dell'isola di Qeshm, situata vicino al conteso Stretto di Hormuz.

Questi eventi rappresentano l'ultima escalation in un conflitto che dura da oltre tre mesi, da quando Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi contro l'Iran. Nonostante un fragile cessate il fuoco, lo Stretto di Hormuz rimane in gran parte chiuso al traffico marittimo, con gravi conseguenze per l'economia globale. La settimana scorsa, Iran e Stati Uniti avevano annunciato un accordo preliminare per fermare la guerra, ma nessuna delle due parti ha ancora firmato l'intesa.

I media iraniani riferiscono che Teheran non comunica con Washington da diversi giorni, mentre il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che i negoziati continuano. In un post sui social media, Trump ha affermato che le conversazioni sono proseguite senza interruzioni negli ultimi giorni. Dal marzo scorso, Trump ripete di essere vicino a un accordo che porrebbe fine ai combattimenti e aprirebbe la strada a negoziati su questioni spinose come il futuro del programma nucleare iraniano.

Trump ha dichiarato che impedire all'Iran di ottenere armi nucleari è la sua priorità assoluta. L'Iran nega di voler sviluppare una bomba atomica e sostiene che il suo programma nucleare è a fini pacifici. Teheran chiede l'accesso a miliardi di dollari di entrate petrolifere, deroghe sulle esportazioni di greggio, la revoca del blocco statunitense sui suoi porti e il mantenimento della leva sullo Stretto.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto ai legislatori che gli Stati Uniti accetteranno di alleggerire le sanzioni solo se l'Iran rinuncerà alle sue attività nucleari. Rubio ha dichiarato che la guerra è finita, scatenando un acceso scambio con il senatore democratico Cory Booker.

La guerra, iniziata il 28 febbraio, ha ucciso migliaia di persone, principalmente in Iran e Libano, e ha causato dolore globale facendo impennare i prezzi dell'energia, poiché l'Iran ha chiuso di fatto lo Stretto di Hormuz, che in precedenza trasportava circa un quinto delle forniture globali di petrolio e gas naturale liquefatto. Il conflitto ha anche innescato un nuovo round di scontri tra Israele e il gruppo libanese Hezbollah, con Israele che ha condotto la sua più profonda incursione in Libano in 25 anni.

Martedì, Israele ha continuato i raid su diverse città del sud del Libano nonostante un parziale cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti annunciato lunedì. L'annuncio non ha rassicurato molti libanesi, 1,2 milioni dei quali sono stati sfollati. Un drone israeliano su Beirut ha tenuto la popolazione in allerta.

Faten Al Chehime, fuggita in un campo profughi dalla periferia sud di Beirut solo due settimane dopo esservi tornata, ha dichiarato: Ogni volta che torniamo a casa, c'è un avvertimento per essere nuovamente sfollati. In mare, il più grande gruppo di spedizioni al mondo, MSC, ha riferito che una delle sue navi è stata colpita da due proiettili mentre si trovava nel porto iracheno di Umm Qasr.

I Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno rivendicato l'attacco come ritorsione per un attacco statunitense a una nave iraniana nel Golfo dell'Oman. L'ampio impatto della crisi è stato evidenziato dall'agenzia UNICEF, che ha affermato che l'aumento dei costi di trasporto e le interruzioni della catena di approvvigionamento stanno ostacolando gli aiuti salvavita per Gaza, Libano, Repubblica Democratica del Congo, Mali, Somalia, Sud Sudan, Nigeria e altri paesi





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