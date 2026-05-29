Nuove piste nelle indagini sull'omicidio di Gianluca alla stazione di Milano Certosa

Il giovane lavoratore ecuadoriano potrebbe essere stato vittima di uno scambio di persona o coinvolto in una vendetta tra bande. Le indagini si concentrano sui Latin Kings, una delle gang più violente di Milano. La madre di Gianluca teme per la sicurezza dell'altro figlio, testimone dell'aggressione.

Le indagini sull'omicidio di Gianluca , accoltellato a morte alla stazione di Milano Certosa, hanno preso una nuova piega. Il giovane lavoratore ecuadoriano potrebbe essere stato vittima di uno scambio di persona o coinvolto in una vendetta tra bande , pur non avendo precedenti con la giustizia.

La madre di Gianluca ha espresso il suo dolore e le sue preoccupazioni per la sicurezza dell'altro figlio, testimone dell'aggressione. Le indagini si concentrano sui Latin Kings, una delle gang più violente di Milano, sospettati di aver aggredito Gianluca lungo i binari della stazione.

Il padre della vittima ha riferito di aver visto un membro del gruppo vantarsi di essere 'il re' della zona, mentre il fratello di Gianluca ha testimoniato una lite furiosa tra i Latin Kings e altre persone nel pomeriggio dello stesso giorno. Gli investigatori sospettano che Gianluca possa essere stato scambiato per un componente del gruppo con cui i Latin Kings avevano litigato in precedenza.

La polizia sta esaminando i video di sorveglianza della stazione per identificare gli aggressori e verificare se ci sia stata effettivamente la lite. Le immagini dell'aggressione mostrano Gianluca che cerca di fuggire, ma cade e viene attaccato dal branco con cocci di bottiglia e coltelli. Jenny Silvera, madre di Gianluca, ha confessato a MilanoToday Dossier di temere per la sicurezza del figlio superstite, in quanto testimone dell'aggressione





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