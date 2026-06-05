Nuove proposte di rottamazione fiscale: più flessibilità e dilazioni fino a 120 rate

Il governo elabora un pacchetto di riforme per ampliare la rottamazione dei debiti tributari, prevedendo criteri di accesso più morbidi, piani di pagamento più lunghi e tutela contro le esecuzioni per i contribuenti in regolarità.

Il governo sta valutando un nuovo pacchetto di misure finalizzate a riformare il sistema di agevolazioni per i contribuenti in difficoltà con le cartelle esattoriali.

L'obiettivo principale è quello di ampliare le opportunità di rottamazione dei debiti fiscali e previdenziali, introducendo criteri di accesso più flessibili e nuove modalità di pagamento. Attualmente la rottamazione quinquies riguarda quasi esclusivamente le cartelle già affidate all'Agenzia delle Entrate‑Riscossione; le proposte in discussione mirerebbero a estendere la possibilità di sfruttare le agevolazioni anche a quei debiti che non sono ancora stati trasferiti alla riscossione.

In pratica, una volta che il credito tributario passa nelle mani dell'Agenzia, il contribuente potrebbe decidere di saldarlo con un piano più vantaggioso, che prevede una dilazione più lunga e la cancellazione di sanzioni e interessi, mantenendo intatta la possibilità di pagare in più rate senza subire ulteriori azioni esecutive. Le iniziative includono, tra le altre cose, la trasformazione della dilazione tradizionale in una rottamazione agevolata, che consentirebbe di ridurre notevolmente gli oneri per i debiti relativi a TARI, IMU e multe comunali.

Chi ha perso i benefici della definizione agevolata entro la fine del 2025 potrà usufruire di un nuovo piano di pagamento predisposto dall'Agenzia delle Entrate‑Riscossione, con la possibilità di suddividere il debito in fino a 120 rate mensili. Inoltre, è previsto un blocco temporaneo delle procedure esecutive - pignoramenti, sequestri e altre azioni cautelari - per i contribuenti che aderiscono al nuovo piano e rispettano le scadenze, garantendo così una protezione finché non venga meno l'impegno di pagamento.

Un ulteriore emendamento è destinato a chi è decaduto da precedenti sanatorie o piani di rateizzazione ordinari. In questi casi, il nuovo schema non sarebbe una vera e propria rottamazione, poiché sanzioni e interessi rimarrebbero dovuti, ma rappresenterebbe comunque un meccanismo più permissivo rispetto alle attuali condizioni di pagamento. Le proposte, se approvate, permetterebbero di evitare il pignoramento dei conti correnti e altre misure coercitive, purché il contribuente non decada dal piano concordato.

Al momento, tuttavia, nessuna delle iniziative è ancora stata formalizzata, e le settimane prossime saranno decisive per definire l'esito del dibattito parlamentare e obbligatorio





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