Nuove prove digitali nel caso Gianmarco Pozzi: la telefonata dal cellulare rivela un possibile assassino

La difesa di Gianmarco Pozzi presenta un elemento di prova cruciale: una chiamata effettuata dal cellulare della vittima pochi minuti dopo la morte, che potrebbe indicare la presenza di un omicida. La Procura vuole chiudere il caso come suicidio, ma la famiglia chiede la riapertura dell'indagine.

Gianmarco Pozzi , giovane di ventisette anni nato a Napoli, è stato trovato privo di vita il 9 agosto 2020 sull'isola di Ponza, dove trascorreva le vacanze estive con gli amici.

L'autopsia e le prime indagini hanno portato la Procura di Cassino a ipotizzare un suicidio, basandosi su alcune incongruenze emerse dalla ricostruzione della scena e sull'assenza di segni di violenza esterna. Tuttavia, la famiglia di Pozzi, rappresentata dall'avvocato Fabrizio Gallo, ha da sempre contestato questa versione dei fatti, sostenendo che vi siano elementi cruciali non ancora approfonditi dalle autorità giudiziarie.

In una recente dichiarazione, l'avvocato Gallo ha riferito che i periti indipendenti da lui nominati hanno scoperto un dettaglio ritenuto di straordinaria rilevanza: alle ore 11:21, appena minuti dopo il presunto momento della morte, il cellulare di Gianmarco ha effettuato una chiamata verso un numero appartenente a un compagno di stanza, il quale viveva nello stesso alloggio temporaneo sull'isola. Secondo Gallo, la persona che ha ricevuto la chiamata è l'assassino, poiché la chiamata è stata registrata come in uscita dal telefono di Pozzi, non come una risposta o una chiamata in entrata.

Questa scoperta, se confermata, potrebbe implicare una violazione della linea temporale prevista per un suicidio e introdurre la possibilità di una dinamica di omicidio premeditato o impulsivo. L'avvocato ha sottolineato che i tecnici hanno verificato la traccia digitale della chiamata, riscontrando che il dispositivo ha effettuato la comunicazione senza l'intervento del proprietario, il che, a loro avviso, dimostra che un terzo ha avuto accesso al telefono e lo ha usato per mascherare le proprie azioni.

Il caso è nuovamente passato in giudizio in data 3 luglio 2024, quando il tribunale di Cassino doveva esaminare la richiesta di archiviazione proposta dalla Procura. La difesa di Pozzi ha presentato le evidenze tecniche, chiedendo la riapertura dell'indagine e l'emissione di un mandato di perquisizione nei confronti del soggetto identificato come possibile responsabile.

L'avvocato Gallo ha evidenziato una serie di incongruenze nei rapporti della polizia locale, tra cui la mancanza di testimonianze oculari di persone che abbiano visto Gianmarco in uno stato di disperazione rispetto a una possibile intenzione suicida, così come l'assenza di un'analisi approfondita del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate. Inoltre, la difesa ha chiesto che venga effettuata una revisione del materiale video delle telecamere di sicurezza posizionate nei pressi della struttura ricettiva, poiché le immagini attuali non mostrano chiaramente la sequenza di eventi che avrebbe potuto condurre al decesso del giovane.

Mentre la stampa nazionale e i media locali hanno seguito il caso con una copertura intermittente, l'opinione pubblica è rimasta divisa. Alcuni commentatori hanno sottolineato l'importanza di rispettare il principio della presunzione di innocenza per il presunto colpevole, mentre altri hanno espresso solidarietà verso la famiglia, chiedendo una più rigorosa verifica delle prove digitali presentate.

L'attenzione è stata inoltre focalizzata sul ruolo delle tecnologie di tracciamento delle comunicazioni, che negli ultimi anni hanno permesso di ricostruire con precisione gli spostamenti e le interazioni dei soggetti coinvolti in indagini penali. Il caso Pozzi potrebbe diventare un punto di riferimento per future indagini in cui le prove digitali, come le chiamate telefoniche, i messaggi e le tracce GPS, siano fondamentali per definire la dinamica dei fatti.

In attesa della decisione del giudice, la famiglia di Gianmarco ha promesso di continuare a lottare per la verità, chiedendo una revisione completa del fascicolo probatorio e il coinvolgimento di specialisti forensi indipendenti. La vicenda rimane aperta e le prossime settimane saranno decisive per determinare se le nuove evidenze saranno sufficienti a rifiutare l'ipotesi del suicidio e a procedere con un'accusa formale contro l'individuo individuato come responsabile della telefonata sospetta





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