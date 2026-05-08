Nuove prove e riapertura dell'indagine sull'omicidio Chiara Poggi: Sempio al centro delle accuse

Dopo anni di indagini, nuove prove emergono nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi, con Andrea Sempio come principale indiziato. Gli appunti trovati nella sua Moleskine e le analisi medico-legali hanno portato alla riapertura del caso, escludendo Alberto Stasi e puntando su Sempio. Parallelamente, altri casi criminali e premi cinematografici hanno fatto notizia.

Nel giugno 2020, Alberto Stasi , attraverso i suoi legali, presentò una formale richiesta di revisione della sentenza di condanna per l'omicidio di Chiara Poggi, presentando nuovi elementi investigativi, tra cui analisi aggiornate su impronte e DNA, e indicando Andrea Sempio come responsabile.

Tra le prove emerse, spiccano appunti trovati in una Moleskine di Sempio, dove si leggeva: «pare punti sui capelli ... (inc) vabbè dovrebbe ... (inc)... lontano da noi». In ottobre dello stesso anno, un amico di Marco Poggi annotò: «Archiviato ancora», seguito da «Stasi ricorso in Cassazione» e poi «Stasi no cassazione».

Sempre nella stessa Moleskine, Sempio descriveva sogni violenti, come «sogna che accoltella delle persone» o «sogna una bionda che usa il taser su di lui, ma lui le salta addosso e le apre la faccia». Inoltre, erano presenti riferimenti a ricerche online su temi oscuri come satanismo, omicidi, violenza sulle donne e decapitazioni.

La relazione medico-legale di Cristina Cattaneo stabilì che Chiara Poggi fosse morta tra le 7 e le 12.30 del 13 agosto 2007, con due finestre temporali cruciali per l'omicidio: tra le 9.12 e le 9.58, e tra le 9.58 e le 11.25. Gli appunti di Sempio rivelavano anche la sua ansia per il caso Stasi, con frasi come «mamma in panico per la cosa di Stasi» e «Stasi ha chiesto la riapertura».

Questi elementi hanno portato alla riapertura dell'indagine, che ora esclude la colpevolezza di Stasi, puntando invece su Sempio. Parallelamente, altri casi hanno catturato l'attenzione mediatica, come la scomparsa di una madre e due figli con quattro cani, indagata per sottrazione di minore, e l'arresto del figlio della tiktoker De Crescenzo per tentato omicidio.

Anche il mondo del cinema ha avuto il suo momento con Sergio Romano, premiato come miglior attore protagonista ai David di Donatello 2026 per il film «Le città di pianura»





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