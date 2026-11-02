Nuove regole insediamento migranti UK: 10-15 anni per residenza permanente

Il ministro dell'Interno Shabana Mahmood presenta riforme sull'immigrazione nel Regno Unito. Proposta di estendere a 10-15 anni il percorso per la residenza permanente dei migranti.

LONDRA, 2 NOVEMBRE - Il ministro dell'Interno britannico Shabana Mahmood presenterà lunedì una serie di riforme significative sulle modalità con cui i migranti possono ottenere la residenza permanente nel Regno Unito. Questa mossa mira a bilanciare le pressioni degli elettori per una riduzione dei flussi migratori con le avvertenze provenienti dal settore aziendale, che teme regole troppo severe possano scoraggiare l'arrivo di lavoratori essenziali per il Paese.

Riforme Insediamento Migranti UK: Il Piano Mahmood

Le nuove proposte costituiscono l'ultimo tentativo del governo per inasprire le normative in materia, in risposta all'aumento vertiginoso degli arrivi verificatosi dopo la Brexit. Le politiche post-Unione Europea hanno infatti facilitato l'ingresso di operatori sanitari e studenti da tutto il mondo, creando nuove dinamiche nel mercato del lavoro e nella società britannica. La ministra ha annunciato che il sistema attuale, che permette alla maggior parte dei migranti di richiedere un permesso di soggiorno a tempo indeterminato dopo cinque anni, sarà sostituito da un modello di soggiorno guadagnato. Questo nuovo percorso stabilirà dieci anni come standard per la residenza permanente, mentre categorie specifiche di lavoratori a basso reddito, inclusi gli assistenti sociali, dovranno attendere fino a quindici anni per ottenere lo stesso status.

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Contesto Politico Brexit e Pressione Reform UK

La spinta verso controlli più rigorosi sull'immigrazione è stata in gran parte guidata dal Partito Reform UK di Nigel Farage, nonostante il Partito Laburista al governo, guidato da Andy Burnham, sia in calo nei sondaggi elettorali. La figura di Burnham è centrale in questo dibattito, poiché ha recentemente espresso sostegno al principio che l'insediamento debba essere un diritto guadagnato attraverso il lavoro e la contribuzione alla società. Tuttavia, il primo ministro ha anche espresso pubblica gratitudine verso i lavoratori stranieri del settore sanitario, un sentimento personale rafforzato dall'assistenza ricevuta dal suo defunto padre in una struttura di cura. Questa duplice posizione riflette la complessità politica che il governo deve navigare tra esigenze elettorali e doveri morali verso gli immigrati che sostengono il sistema sanitario nazionale.

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Impatto Economico e Critiche al Settore Sanitario

Il governo sostiene che i cambiamenti siano urgenti poiché si stima che circa 350.000 lavoratori poco qualificati e i loro familiari, giunti in Gran Bretagna dopo la Brexit, diventeranno eleggibili per la residenza permanente nei prossimi anni. Nonostante un calo netto significativo della migrazione, con i numeri che sono scesi a 171.000 dall'anno precedente, rispetto ai 331.000 registrati un anno prima e al picco record di 944.000 nel 2023, la pressione sul sistema rimane alta. Il sottosegretario agli affari Chris McDonald ha dichiarato a Sky News che il piano mira non solo a controllare i confini, ma anche a investire nella formazione dei giovani britannici per assumere questi posti di lavoro, riducendo la necessità di reclutamento dall'estero. Tuttavia, proprietari di case di riposo, sindacati e alcuni membri del Partito Laburista avvertono che il sistema di assistenza potrebbe andare in crisi se i lavoratori internazionali fossero dissuasi dall'entrare nel Paese.

Statistiche Migrazione e Possibili Aste

Le recenti modifiche potrebbero includere esenzioni per alcuni lavoratori già presenti nel Regno Unito o percorsi accelerati per categorie critiche, come suggerito da alcuni report mediatici. Un comitato parlamentare bipartisan ha infatti avvertito l'anno scorso che il governo non aveva una comprensione completa di come i visti per lavoratori qualificati stessero influenzando diversi settori dell'economia. La pubblicazione delle nuove regole di insediamento rappresenta un momento cruciale per definire il futuro demografico ed economico del Regno Unito nell'era post-Brexit, cercando di conciliare sovranità nazionale e necessità di manodopera internazionale.