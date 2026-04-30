Nuove Regole per Cosmetici: Stop a Sostanze Pericolose da Oggi

Entrano in vigore le nuove normative europee che vietano o limitano l'uso di sostanze potenzialmente dannose in trucchi, profumi, smalti e altri prodotti di bellezza. Cosa cambia per parrucchieri, estetisti e consumatori.

Da domani, 1° maggio, il settore della bellezza e della cura personale in Italia è soggetto a una profonda trasformazione normativa. Entrano in vigore nuove regole europee, derivanti dal Regolamento UE 77/2026 adottato il 12 gennaio scorso, che mirano a proteggere la salute dei consumatori attraverso la restrizione o il divieto di sostanze considerate pericolose presenti in una vasta gamma di prodotti, tra cui trucchi, profumi, smalti, prodotti per l'igiene orale e cosmetici in generale.

Queste modifiche impattano direttamente parrucchieri, estetisti, profumerie e, in ultima analisi, tutti i consumatori che utilizzano quotidianamente questi prodotti. L'obiettivo principale è ridurre l'esposizione a sostanze potenzialmente cancerogene, mutagene o tossiche, garantendo un livello di sicurezza più elevato per la salute pubblica. La normativa introduce limiti più stringenti per diverse sostanze chimiche comunemente impiegate nell'industria cosmetica, e in alcuni casi, ne prevede il divieto totale.

Questa revisione normativa rappresenta un passo significativo verso una maggiore trasparenza e responsabilità nel settore della bellezza, spingendo i produttori a riformulare i loro prodotti e a ricercare alternative più sicure. L'implementazione di queste nuove regole richiede un adeguamento da parte di tutti gli operatori del settore, dai produttori ai rivenditori, fino ai professionisti della bellezza e ai consumatori finali. Una delle modifiche più evidenti riguarda l'utilizzo dell'argento (CI 77820) negli smalti in gel.

Questo ingrediente, apprezzato per la sua capacità di conferire effetti brillanti e metallici, sarà completamente vietato negli smalti in gel, negli aerosol, negli spray e in tutti i prodotti destinati alla ricostruzione delle unghie. Sarà consentita una soglia di tolleranza dello 0,2% solo per rossetti, lucidalabbra e ombretti. Questa restrizione è motivata dalle preoccupazioni relative alla potenziale tossicità dell'argento e al suo accumulo nell'organismo.

Altre sostanze soggette a limiti più severi includono l'2-idrossibenzoato di esile (Hexyl Salicylate), un ingrediente frequentemente utilizzato per le fragranze floreali. Nei profumi, la concentrazione consentita di Hexyl Salicylate sarà limitata al 2%, mentre negli shampoo e bagnoschiuma non potrà superare lo 0,5%. Per creme e lozioni, il limite scende allo 0,3%, e per dentifrici e collutori, a un valore estremamente basso dello 0,001%.

Il divieto totale per i prodotti destinati ai bambini sotto i 3 anni sottolinea la particolare vulnerabilità dei più piccoli agli effetti nocivi di queste sostanze. Anche alcuni conservanti sono stati oggetto di revisione, con limiti più stringenti per il Bifenil-2-olo (o-Phenylphenol), consentito in una concentrazione massima dello 0,2% nei prodotti da risciacquare e dello 0,15% in quelli che si applicano senza risciacquo.

È importante notare che l'utilizzo di Bifenil-2-olo è completamente vietato in spray, aerosol, dentifrici e collutori, e si raccomanda di evitare il contatto con gli occhi. L'entrata in vigore di queste nuove regole comporta un impatto significativo per i negozi e i saloni di bellezza. Da domani, tutti i prodotti che non rispettano la nuova normativa non potranno più essere utilizzati o venduti. Le autorità competenti organizzeranno verifiche a campione per garantire il rispetto della legge e sanzionare eventuali inadempienze.

Questo significa che i professionisti del settore dovranno rivedere attentamente i loro stock di prodotti e sostituire quelli non conformi con alternative sicure. La responsabilità non ricade solo sugli operatori professionali, ma anche sui consumatori. Chiunque abbia ancora in casa prodotti vietati è invitato a non utilizzarli e a smaltirli correttamente, seguendo le indicazioni fornite dalle autorità locali. La transizione verso una maggiore sicurezza nel settore della bellezza richiede uno sforzo congiunto da parte di tutti gli attori coinvolti.

Le nuove regole rappresentano un investimento nella salute pubblica e un passo avanti verso un futuro più sostenibile per l'industria cosmetica. È fondamentale che i consumatori siano informati e consapevoli dei cambiamenti in atto, in modo da poter fare scelte più responsabili e proteggere la propria salute.

L'adeguamento a questa normativa non è solo un obbligo legale, ma anche un'opportunità per promuovere un'immagine più etica e responsabile del settore della bellezza, basata sulla trasparenza, la sicurezza e il rispetto per l'ambiente





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