Nuove regole ristrutturazioni: obbligo termoregolazione per stanza dal 3 giugno

Dal 3 giugno 2025 entra in vigore l'obbligo di termoregolazione indipendente per ogni ambiente domestico. Il Decreto Requisiti Minimi impone sistemi per gestire la temperatura stanza per stanza, pena la perdita delle agevolazioni fiscali per ristrutturazioni e efficientamento energetico. Un cambio green che promette di tagliare gli sprechi e abbassare le bollette.

Dal prossimo 3 giugno 2025 le regole per le ristrutturazioni e gli impianti termici cambiano radicalmente in Italia. Il nuovo Decreto Requisiti Minimi , che aggiorna normative ferme da oltre un decennio, introduce l'obbligo della termoregolazione per ogni singolo ambiente domestico.

Questo significa che ogni stanza dell'abitazione potrà avere una temperatura indipendente, gestita tramite valvole termostatiche sui radiatori o cronotermostati di zona. L'obiettivo è chiaro: tagliare gli sprechi energetici e allineare l'Italia agli standard europei di efficienza. Chi non si adegua rischia di perdere le agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica, come l'ecobonus e il bonus ristrutturazioni, che già dal 2026 subiranno una progressiva riduzione delle detrazioni.

La novità più rilevante è l'addio alla gestione centralizzata del calore: d'ora in poi sarà possibile impostare temperature diverse in camera da letto, dove il fresco favorisce il sonno, rispetto al soggiorno, dove si cerca un tepore più avvolgente. Questo non solo migliora il comfort abitativo, ma consente anche un risparmio in bolletta, stimato fino al 20% sui consumi di riscaldamento. L'obbligo si applica ove tecnicamente possibile, come specificato dal decreto, e riguarda sia gli impianti centralizzati che quelli autonomi.

Per chi possiede split di condizionamento, la regolazione è già garantita dai singoli telecomandi, mentre per i sistemi a radiatori tradizionali sarà necessario installare valvole termostatiche o cronotermostati intelligenti. Il provvedimento non è solo un dovere ecologico, ma diventa requisito fondamentale per accedere alle detrazioni fiscali. A partire dal 3 giugno, chi avvia lavori di ristrutturazione o efficientamento energetico dovrà dimostrare di aver installato sistemi di termoregolazione per ogni stanza.

Le nuove regole si inseriscono in un quadro più ampio di transizione energetica, che include anche l obbligo progressivo di abbandonare le caldaie a gas in favore di pompe di calore e fonti rinnovabili. Per i proprietari di casa è il momento di pianificare gli interventi: chi si adegua in tempo potrà beneficiare delle detrazioni attuali, mentre chi ritarda rischia di vedersi ridurre o negare i bonus.

L'invito è a consultare un tecnico abilitato per verificare la conformità degli impianti e programmare gli aggiornamenti necessari, così da non perdere le opportunità offerte dall'ecobonus e dal superbonus, anch'esso in fase di ridefinizione





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Termoregolazione Efficientamento Energetico Decreto Requisiti Minimi Ecobonus Ristrutturazioni

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Elezioni Venezia 2025: vince il centrodestra, campo largo sconfitto al primo turnoLa destra vince a Venezia puntando su sicurezza e immigrazione. Martella e il campo largo sconfitti già al primo turno.

Read more »

Dalla matematica nel 2025 il 34% della ricchezza in ItaliaCnr: con oltre 680 miliardi, quanto i settori industriale e manifatturiero (ANSA)

Read more »

Bruno Fernandes, Erling Haaland e gli altri: la Top 11 della Premier League 2025/26Con la stagione 2025/26 di Premier League in archivio, GOAL presenta la squadra dell’anno: protagonisti Bruno Fernandes, Haaland e le altre stelle del campionato inglese.

Read more »

Cybersecurity: 51 mila reati nel 2025, all'UCBM un corso per difendersiNel 2025 la Polizia postale ha gestito 51.560 interventi su reati informatici, con 293 arresti, 7. (ANSA)

Read more »