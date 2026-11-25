Il Ris analizza una nuova registrazione della scomparsa di Emanuela Orlandi. La voce di un uomo di circa 70 anni e le ipotesi sul suo coinvolgimento.

Un nuovo sviluppo ha riguardato l'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, la quindicenne cittadina vaticana rapita a Roma il 22 giugno 1983, dopo aver seguito una lezione di musica. Gli investigatori della Squadra mobile e dei Ris (Reparto Investigativo e Sicurezza) hanno concentrato le loro indagini su una voce registrata mai identificata con certezza nei decenni precedenti. Questa voce, rintracciabile in una telefonata durata quasi 28 minuti, ha portato gli uomini di polizia a delineare un profilo specifico delCaller: un uomo che al momento della chiamata aveva circa trent'anni e che oggi ne dovrebbe avere circa settanta.

La telefonata dai 28 minuti e il profilo dell'interlocutore

L'elemento distintivo di questa scoperta risiede nella durata dell'interazione telefonica. Per molti anni, i media e le indagini avevano fatto circolare una sintesi abbreviata del messaggio, lunga solamente due minuti. La registrazione integrale, invece, si estende per un arco temporale di quasi ventotto minuti, offrendo agli esperti fonici un campione molto più ricco da analizzare. Durante la conversazione, l'interlocutore misterioso, che si faceva chiamare Mario, parlò direttamente con Mario Meneguzzi, lo zio di Emanuela. IlCaller si riferì anche a un secondo individuo, che si presentava con il nome di Pierluigi, e insieme sostenevano la tesi dell'allontanamento volontario della ragazza, rassicurando la famiglia sul suo imminente ritorno a casa.

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L'indagine sui fonici e il caso di Francesco Accetti

Le indagini dei Ris hanno incrociato i dati con le dichiarazioni di Francesco Accetti, un fotografo romano di 71 anni che, nel marzo 2013, si dichiarò uno dei principali telefonisti del caso. Tre consulenze foniche effettuate in contesti differenti hanno evidenziato vari livelli di compatibilità tra la voce di Accetti e le registrazioni dell'epoca. Nello specifico, la corrispondenza con la voce soprannominata "l'Americano" è stata stimata intorno all'85%. Tuttavia, una perizia del tribunale aveva precedentemente giudicato Accetti inattendibile come testimone. Lo scorso luglio, gli investigatori dei carabinieri hanno interrogato Accetti, sentendo anche la sua ex fidanzata Patrizia De Benedetti e un'amica, la quale ha ammesso di aver registrato, su richiesta del fotografo e credendo si trattasse di uno scherzo, un messaggio audio inviato da Boston nell'autunno del 1983 per rivendicare il sequestro.

Il contesto storico e l'intervento della Chiesa

Le tracce di questi misteriosi interlocutori si persero definitivamente dopo l'appello pubblico lanciato da Papa Giovanni Paolo II. Il Pontefice, nella sua comunicazione, parlò chiaramente di un rapimento, smentendo le tesi dell'allontanamento volontario avanzate dai telefonisti. L'attenzione mediatica e istituzionale si concentrò quindi su questa nuova versione dei fatti. Il fascicolo contenente gli elementi di questa indagine comprende anche il nome di Laura Casagrande, un'amica della quindicenne, indagata per false dichiarazioni al pubblico ministero. La figura di Pierluigi, menzionata insieme a Mario durante le chiamate, rimane comunque un elemento irrisolto che gli investigatori stanno cercando di chiarire attraverso le nuove analisi tecniche.

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Prospettive future e implicazioni delle nuove prove

La Direzione distrettuale antimafia di Roma coordina l'inchiesta, utilizzando gli elementi emersi dagli accertamenti tecnici per circoscrivere meglio il profilo dell'uomo. I Ris hanno evidenziato "significativi elementi convergenti" che puntano verso un individuo non mai coinvolto nelle precedenti fasi investigative. L'età stimata, i metodi utilizzati e la conoscenza dettagliata della vicenda suggeriscono che questo uomo potrebbe avere un legame diretto con l'ambiente in cui si muoveva Emanuela Orlandi prima della scomparsa. La lunghezza della registrazione di 28 minuti offre ora alla giustizia un'opportunità concreta per analizzare il contesto linguistico e psicologico delle dichiarazioni, tentando di dare un volto a "Mario" e al suo complice "Pierluigi".

L'impatto sulla ricerca della verità per la famiglia

Per la famiglia Orlandi, queste nuove informazioni rappresentano un passaggio cruciale dopo oltre quarant'anni di attesa. L'identificazione di un nuovo soggetto, diverso da quelli già presi in esame in passato, potrebbe aprire scenari inediti sull'accaduto. La differenza tra la versione del rapimento sostenuta dal Papa e quella dell'allontanamento volontario sostenuta dai telefonisti rimane il nodo centrale da sciogliere. Gli investigatori continuano a lavorare per verificare se le nuove registrazioni possano collegare definitivamente l'uomo di circa settanta anni alla dinamica della fuga o del sequestro, chiudendo un cerchio che sembra non voler mai chiudersi.