Nuove rivelazioni sul caso Sempio: dettagli del video intimo confermati dal perito

Intercettazione del 2017 rivela che il sospettato Andrea Sempio descrive una posizione del filmato intimo di Chiara Poggi e Alberto Stasi, confermato dal perito Daniele Occhetti, aprendo nuove piste investigative.

Il caso che ha scosso l'opinione pubblica italiana ha assunto nuovi contorni grazie alle recenti rivelazioni emerse da una intercettazione del 2017, resa nota dal canale YouTube Bugalalla Crime.

In quella conversazione, Andrea Sempio, sospettato di aver partecipato a un episodio di violenza sessuale e omicidio, descrive un dettaglio del filmato intimo che avrebbe girato Chiara Poggi con Alberto Stasi. Il particolare riguarda una posizione specifica, descritta con termini espliciti, che l'interrogato sostiene di aver potuto osservare solo se avesse visionato il video.

Tale affermazione ha suscitato l'interesse della magistratura, la quale ritiene che la conoscenza di quell'elemento possa dimostrare una visione diretta dei contenuti, in contrasto con le negazioni del sospettato, il quale ha sempre dichiarato di non aver mai rubato o visionato il materiale. La Procura, infatti, ha ipotizzato che Sempio fosse stato coinvolto nel furto e nella diffusione del filmato, e che avesse poi perpetrato l'omicidio di una persona legata al caso a seguito di un rifiuto sessuale, in un raptus violento.

Il perito di riferimento, Daniele Occhetti, ha confermato che i filmati non sono mai stati rese pubblici, ma ha sottolineato che la descrizione fornita da Sempio nella registrazione corrisponde a un passo del video mai divulgato precedentemente. Secondo Occhetti, la capacità di Sempio di descrivere con precisione un gesto intimo dimostra che i file sono stati visualizzati in maniera diretta, contraddicendo le dichiarazioni difensive.

Inoltre, Denise Albani, altra perita chiamata a testimoniare davanti al programma Ignoto X su La7, ha ribadito l'importanza della propria firma nei documenti tecnici, evidenziando che la responsabilità professionale impone di attestare la veridicità delle proprie conclusioni. Albani ha risposto alle domande del conduttore Pino Rinaldi con cautela, ma ha confermato che le analisi condotte hanno permesso di ricostruire scene chiave del delitto, comprese dinamiche di coercizione e violenza fisica.

Le indagini continuano a raccogliere testimonianze e prove materiali, mentre l'opinione pubblica segue con attenzione gli sviluppi di un caso che ha sollevato molteplici interrogativi su motivi, modalità operative e possibili coperture. Oltre alle implicazioni penali per Sempio, il caso ha riacceso il dibattito sulla tutela delle vittime di violenza sessuale e sul ruolo dei media nella diffusione di contenuti sensibili.

La Procura sta valutando se promuovere ulteriori richieste di intercettazioni e perquisizioni per identificare eventuali altri responsabili della diffusione del video. La vicenda, ancora aperta, rimane al centro dell'attenzione sia delle autorità giudiziarie che di osservatori dei diritti umani, i quali chiedono trasparenza e garantire che la verità emergente possa condurre a un definitivo smantellamento di una rete criminale che ha sfruttato la vulnerabilità delle vittime per scopi devianti





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