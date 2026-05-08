Nuove rivelazioni sull'omicidio di Chiara Poggi: le intercettazioni di Andrea Sempio e le pennette USB al centro dell'inchiesta

Le intercettazioni di Andrea Sempio e le pennette USB sono al centro della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. La difesa sostiene che Sempio stesse solo ripetendo ipotesi sentite in TV e podcast, mentre gli inquirenti analizzano i video intimi e i moventi sessuali.

Secondo le intercettazioni degli inquirenti, Andrea Sempio avrebbe pronunciato frasi come: Anche lui lo sa… perché ho visto… dal suo cellulare… perché Chiara non… con quel video e io ce l'ho (voce bassa, ndr) dentro la penna, va bene un caz...o.

Queste dichiarazioni sono al centro della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. Le telefonate intercettate nei giorni precedenti l'omicidio, l'approccio sessuale e i video intimi salvati su una pennetta USB sono elementi chiave dell'indagine. La difesa di Sempio sostiene che il loro assistito stesse solo scimmiottando le ipotesi contro di lui, sentite in quei giorni tra trasmissioni TV e podcast. Per dimostrarlo, il team legale sta conducendo un'approfondita ricerca di archivio.

Gli inquirenti affermano che Chiara Poggi avrebbe copiato alcuni filmati intimi su una pennetta USB ai primi di giugno 2007, video che avrebbe poi condiviso con Alberto Stasi. Quest'ultimo avrebbe aggiunto un file alla chiavetta USB prima di restituirla alla fidanzata. Il filmato sarebbe rimasto salvato sulla pennetta per un mese, prima che Chiara lo trasferisse sul suo PC a luglio.

Siamo concentrati sulla ricerca dei riscontri documentali prima di rendere pubblica la versione del nostro assistito, ha dichiarato l'avvocato Liborio Cataliotti. Ha aggiunto: Del movente sessuale se ne parlava in più blog risalenti ad almeno un mese prima dell'intercettazione. Del video e del movente se ne parlava esattamente nei termini nei quali ne parla Sempio. In effetti, la blogger Bugalalla in un video di marzo 2025 parlava di un movente passionale.

La difesa di Sempio sostiene inoltre che il 38enne possa aver ripetuto alcune frasi di un giornalista ospite del programma Quarto grado. Tuttavia, il conduttore Gianluigi Nuzzi ha escluso che ad aprile 2025 la trasmissione avesse affrontato le telefonate fatte da Sempio a casa Poggi. Da una rapida ricerca su Google si può appurare che di pendrive se ne parlava in alcuni, per altro pochi, articoli datati 10 aprile, quindi prima dell'intercettazione.

In particolare, si fa riferimento ad alcuni supporti digitali, come chiavette USB, che i legali di Stasi avevano consegnato ai PM tra dicembre 2022 e gennaio 2023. Pennette aventi ad oggetto il potenziale coinvolgimento di altri soggetti nell'omicidio di Chiara Poggi.

Tuttavia, in nessun caso si cita l'eventualità di un video scaricato su pendrive. Cosa a cui sembra alludere Sempio nel suo soliloquio in auto.

Gli avvocati di Sempio citano anche articoli di stampa più vecchi dove si citano chiavette USB: Che ci fosse una pendrive decisiva ai fini della soluzione di quello che veniva definito il giallo di Garlasco era notizia che circolava dal 2009, ha dichiarato Cataliotti; Delle pennette si parlò persino in un articolo de La Stampa nel febbraio 2009, ha aggiunto Angela Taccia. Per la difesa, infine, è impossibile che l'allora 19enne possa aver riprodotto i video sul telefonino perché il formato dei file sarebbe incompatibile con i telefoni cellulari a disposizione dei giovani nel 2007.

Per Cataliotti, Sempio ritiene di essere in grado di spiegare quelle captazioni e non solo, ovviamente, una volta che le avesse ascoltate e contestualizzate e una volta fatto appello alla propria memoria. Per l'avvocato il suo assistito non stava facendo altro che commentare le tesi dell'accusa che pare avesse sentito in un podcast. Angela Taccia, a Chi l'ha visto?

, ha fornito qualche dettaglio in più, e in parte dissimile, sul contesto dell'intercettazione: Stava commentando una replica di una nota trasmissione televisiva riportando quello che un altro giornalista aveva detto e aveva ipotizzato sulle telefonate tra Andrea Sempio e la casa dei Poggi





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