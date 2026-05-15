Nuove rotatorie a Rieti per migliorare la sicurezza della viabilità cittadina

Il Comune di Rieti sta realizzando tre nuove rotatorie nelle intersezioni critiche della città per garantire maggiore sicurezza e fluidità nell\'utilizzo dell\'auto. La prima rotatoria si trova a Porta Romana e sostituirà quella vecchia e caotica, che accoglieva la Salaria, piazza della Repubblica e via Porta Romana. La seconda rotatoria entrerà in funzione al quartiere di Piazza Tevere ed invece dell\'incrocio disfunzionante antistante la caserma della Guardia di Finanza. La terza rotatoria sarebbe alloggiata lungo la Terminillese, vicinissima alla rotonda già in programma a livello di incrocio con l\'Alcli.

RIETI - Tre nuove rotatorie per rendere più sicura la viabilità cittadina negli incroci più critici sono le nuove infrastrutture viarie che il Comune di Rieti è pronto a finanziare grazie ai cinque milioni di euro stanziati per Rieti dal ministero dell\'Interno (in accordo con quello dell\'Economia e delle Finanze), sui complessivi 700 milioni di euro destinati ai Comuni italiani per gli investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza sia degli edifici, che del territorio.

A favore dei restanti Comuni della provincia reatina è stata invece complessivamente destinata una cifra superiore ai 13 milioni di euro. I cinque milioni destinati a Rieti sono stati ripartiti in quattro distinti finanziamenti, dei quali due tranche da un milione 300 mila euro ciascuna, una terza da un milione di euro e la quarta da un milione 400 mila euro, per un totale dunque di cinque milioni.

Soldi erogati dal ministero in seguito all\'invio dei progetti preliminari da parte dell\'assessore a Manutenzione, Decoro Urbano e Frazioni, Fabio Nobili, e dal rispettivo dirigente dell\'ottavo settore, Stefano Berton. Denaro attraverso il quale il Palazzo di Città punta dunque adesso a realizzare tre nuove rotatorie all\'interno del territorio cittadino, al costo di circa un milione di euro ciascuna.

La prima infrastruttura sorgerà a Porta Romana, inglobando al suo interno i resti dell\'antica porta ed eliminando così il caotico incrocio oggi esistente tra la Salaria, piazza della Repubblica e via Porta Romana. Anche la seconda rotatoria andrà ad eliminare un altro incrocio da sempre disfunzionale, quello situato all\'ingresso del quartiere di Piazza Tevere, antistante la caserma della Guardia di Finanza, dove neanche quattro occhi sono, il più delle volte,sufficienti per assicurarsi di riuscire ad attraversare in completa sicurezza.

La terza e ultima rotatoria sorgerà invece lungo la Terminillese, a poca distanza da quella che, nelle prossime settimane, Astral è pronta a realizzare all\'incrocio con l\'Alcli. Provenendo dall\'incrocio semaforico di via Togliatti e via de Gasperi, la rotonda prevista dal Comune sorgerà quindi all\'incrocio con via Renzo de Felice, una delle strade d\'ingresso al quartiere di Campoloniano, consentendo in questo modo di rallentare ulteriormente la velocità delle automobili lungo la Terminillese.

I due restanti milioni di euro, un quarto verrà invece destinato al completamento della realizzazione dell\'ascensore del Pincetto a piazza Oberdan, mentre il quinto ed ultimo – nelle intenzioni di Nobili, Berton e del sindaco Daniele Sinibaldi – verrà impiegato per risolvere alcune delle numerose situazioni di dissesto stradale e idrogeologico che attanagliano soprattutto le circostanti frazioni del Comune di Rieti





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