Nuove sanzioni Usa contro l'Iran: colpite borse di criptovalute e individui

Il Tesoro americano ha sanzionato quattro cittadini iraniani e quattro piattaforme di scambio di criptovalute con sede in Iran. Misure restrittive anche per chiunque intrattenenga transazioni con queste aziende, nell'ambito della strategia di pressione economica su Teheran.

Gli Stati Uniti hanno annunciato martedì nuove sanzioni contro l' Iran , colpendo individui e piattaforme di scambio di criptovalute, secondo un comunicato pubblicato sul sito del Dipartimento del Tesoro.

Le misure restrittive riguardano quattro cittadini iraniani e quattro borse di asset digitali con sede in Iran: Nobitex, Bitpin, Ramzinex e Wallex. Il Dipartimento del Tesoro ha avvertito che istituzioni finanziarie straniere e persone fisiche potrebbero essere soggette a sanzioni se effettuano transazioni specifiche con queste aziende. L'obiettivo è limitare l'accesso dell'Iran al sistema finanziario internazionale e contrastare il finanziamento di attività considerate destabilizzanti nella regione.

Questa azione si inserisce nel quadro più ampio della politica estera statunitense verso Teheran, che include pressioni economiche per modificare il programma nucleare e le attività missilistiche. Le sanzioni colpiscono il settore emergente delle criptovalute, riconoscendo il potenziale uso per eludere i controlli tradizionali. Il Tesoro americano sottolinea che le piattaforme sanzionate facilitano lo scambio di valute digitali per conto di entità iraniane, aggirando le restrizioni esistenti.

Le conseguenze per le borse di criptovalute includono il congelamento di eventuali asset sotto giurisdizione statunitense e il divieto per cittadini e società americane di intrattenere rapporti commerciali. L'iniziativa rappresenta un'estensione della strategia di 'massima pressione' avviata durante l'amministrazione Trump e mantenuta in parte da quella Biden. Analisti osservano che le misure mirano a ridurre le entrate di cui dispone il governo iraniano, comprese quelle derivanti da cyber attacchi o sostegno a gruppi proxy.

Il contesto è quello di negoziati nucleari interlocutori e tensioni regionali, con Washington che cerca di accelerare un accordo mentre Teheran avanza nel suo programma atomico. Le sanzioni contro gli scambi di criptovalute segnalano l'attenzione USA sui nuovi strumenti finanziari che potrebbero essere sfruttati per aggirare le restrizioni. I nomi delle persone sanzionate non sono stati resi noti immediatamente, ma il loro ruolo nel sistema finanziario iraniano è descritto come significativo.

Parallelamente, il Tesoro ha emesso licenze temporanee per permettere la cessazione ordinata delle operazioni con le società designate. Le reazioni da Teheran non sono arrivate, ma in passato l'Iran ha respinto le sanzioni come illegittime e ha cercato contorni alternativi per le transazioni internazionali. Esperti di sicurezza finanziaria notano che l'uso di criptovalute da parte di stati sotto sanzioni è in aumento, nonostante la volatilità dei mercati digitali.

Il passo statunitense potrebbe incoraggiare altri paesi a seguire l'esempio nel monitorare gli exchange di valutevirtuali. Per il momento, le borse sanzionate continueranno a operare per utenti iraniani, ma con grandi difficoltà nel collegarsi a reti globali. L'azione sottolinea la crescente influenza delle autorità di regolamentazione finanziaria nella guerra ibrida contro il riciclaggio di denaro e il terrorismo.

Gli Stati Uniti hanno sottolineato l'impegno a isolare economicamente l'Iran fino a quando non modificherà il suo comportamento ritenuto minaccioso per la pace regionale. Il comunicato conclude che le sanzioni sono in coordinamento con partner internazionali, anche se non sono menzionati paesi specifici. Questa notizia arriva in un periodo di accese discussioni sul ruolo delle cripto nelle economie sotto sanzioni, con casi simili registrati contro Corea del Nord e Venezuela.

La mossa segnala inoltre la determinazione USA a non concedere sollievo economico senza concessioni politiche concrete da Teheran





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