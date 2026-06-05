Nuove sanzioni USA contro l'Iran: colpite entità offshore e petroliere GPL

Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni contro l'Iran, mirando a entità commerciali in giurisdizioni di comodo e a petroliere per il trasporto di GPL, in un contesto di tensioni regionali e negoziati nucleari.

Il 5 giugno 2024, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato l'imposizione di un nuovo pacchetto di sanzioni contro l'Iran, mirato a colpire reti finanziarie, entità commerciali e infrastrutture di trasporto legate al programma nucleare e alle attività proxy della Repubblica Islamica.

Tra i principali obiettivi figurano dodici entità con sede in giurisdizioni considerate di comodo, tra cui Isole Marshall, Emirati Arabi Uniti e Cina, oltre a sei navi cisterna per il trasporto di GPL (gas di petrolio liquefatto), quattro delle quali battenti bandiera panamense. Le misure, che rientrano nella strategia di massima pressione contro Teheran, mirano a limitare le capability di esportazione di idrocarburi e a interrompere i flussi di finanziamento a gruppi come Hezbollah, i Houthi e le milizie sciite in Iraq e Siria.

Secondo le autorità statunitensi, queste reti utilizzano strutture offshore e compagnie di copertura per eludere le restrizioni internazionali. La decisione arriva in un contesto di tensioni crescenti nel Golfo Persico, con l'Iran che ha recentemente accelerato l'arricchimento dell'uranio e gli Stati Uniti che hanno dispiegato ulteriori forze navali nella regione. Gli analisti interpretano le sanzioni come un tentativo di rafforzare il fronte diplomatico in vista dei colloqui sul nucleare, mentre Teheran ha definito le misure illegittime e ha promesso ritorsioni.

Le sanzioni colpiscono anche presunti funzionari dei Guardiani della Rivoluzione e società di logistica marittima sospettate di trasportare materiali sensibili. Le reazioni internazionali sono state miste, con l'Unione Europea che sta valutando misure complementari e la Cina che ha criticato l'approccio unilaterale Washington. Parallelamente, il summit del G7 ha ribadito l'obiettivo di contenere le ambizioni regionali dell'Iran, senza escludere ulteriori restrizioni.

Le implicazioni per il mercato energetico globale sono monitorate con attenzione, poiché le interruzioni dei flussi di GPL potrebbero influenzare i prezzi in Asia ed Europa. Le autorità panamense, pur non essendo direttamente coinvolte, potrebbero vedere aumentare il carico amministrativo per la gestione delle bandiere di comodo. La comunità marittima internazionale teme un deterioramento della sicurezza nelle rotte dello Stretto di Hormuz. In Italia, il Ministero degli Esteri ha raccomandato cautela alle compagnie nazionali con interessi nella regione.

Gli esperti sottolineano che l'efficacia delle sanzioni dipenderà dal grado di coordinamento tra alleati occidentali e paesi del Golfo. Nonostante le pressioni, l'Iran continua a negoziare con la Russia e la Cina per accordi energetici di lungo termine, cercando di aggirare le restrizioni. Il dibattito interno americano vede i Democratici cauti su ulteriori escalation, mentre i Repubblicani spingono per una linea più dura.

Le sanzioni includono anche il congelamento di asset sotto giurisdizione USA e il divieto di transazioni con il sistema finanziario americano. Le entità designate potrebbero impugnare le misure in tribunali internazionali, ma i precedenti mostrano una bassa probabilità di successo. La situazione rimane fluida, con possibili sviluppi nelle prossime settimane legati alla scadenza dell'accordo sul nucleare del 2015





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