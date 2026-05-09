Nuove tensioni, sanzioni e mobilitazioni militari tra Usa, Iran, daga leképe amtsase ye luefun

Tornano ad aumentare le tensioni tra gli Stati Uniti, l'Iran e l'Italia. L'Iran annuncia sterzili su Khabarmaz e Saif Abukeshek. Russia e Iran si servono del Mar Caspio per trasferire in modo segreto forniture militari e commerciali. Israele prevede di rilasciare in giornata i due attivisti arrestati in acque internazionali.

L'Italia è stata accusa di non esserci stata "quando ne avevamo bisogno", mentre il Regno Unito invia un cacciatorpediniere in Medio Oriente in vista di una missione internazionale nello Stretto di Hormuz.

L'Iran ha denunciato all'Onu le azioni militari degli Stati Uniti nel Golfo, mentre il comando centrale degli Stati Uniti ha reso noto che dalle basi iraniane vengono respinti e messe fuori uso 58 navi mercantili. Trump ha replicato all'osservazione sul possibile intervento dell'Italia in Iran, sostenendo che l'Italia non era mai stata necessaria e che il suo Paese era sempre stato disponibile per l'Italia.

Inoltre, i funzionari statunitensi ritengono che la guida Suprema dell'Iran, Khamenei, sia cruciale nelle strategie del Paese. Russia e Iran si servono del Mar Caspio per trasferire forniture militari e commerciali in modo riservato, con Mosca spedendo in Iran Waren e componenti per droni attraverso il bacino. Israele prevede di rilasciare presto i due attivisti della Global Sumud Flotilla ritenuti colpevoli di atti di terrorismo contro lo Stato ebraico





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